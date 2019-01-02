原标题：春节出境游价格同比涨一成 海岛度假仍是首选

猪年春节已经近在眼前。北京青年报记者昨日从多家旅游预订机构获悉，猪年春节出境游预订呈现量价齐升的趋势，预订量比去年同期上涨了32%，价格则提升近10%。来自去哪儿等平台的预订数据显示，部分春运热门航班经济舱机票已经售罄，选择中转方式返乡最多能节省65%左右。

预订数据显示，泰国、日本、中国香港、新加坡、越南、印尼、毛里求斯、美国、澳大利亚、法国成为春节出境游十大热门目的地。其中，海岛度假依然是春节出境游的首选，占春节出境游总人次的6成，普吉岛、岘港、巴厘岛等预订人气爆棚。同时，日本温泉、滑雪线路也人气爆棚，北海道、富士山、东京、京都、大阪等地成为春节日本旅游热门目的地。

猪年春节的出境游预订呈现量价齐升的趋势，其中预订量同比去年同期上涨32%，价格相比去年也提升近10%。驴妈妈出境游事业部总经理邹庆龄表示，受签证办理时长的影响，欧洲、美国等春节期间的长线游早在去年11月份就已经开始接受预订，目前欧美部分春节团期预订已接近满员。

春运大潮即将启幕。根据去哪儿网日前发布的《2019年民航散客春运出行预测报告》，春运机票的预订热度早已提前上升，2019年春运将出现三大高峰：去程阶段将在春节前两天(腊月二十九)达到高峰；返程阶段将有两个出行小高峰：正月十一与正月十八。

预订数据显示，春运期间大城市飞往中小城市的航线机票预订天数普遍较早，春节前一周内，深圳——海口部分航班全价经济舱已经售罄；同样，北京——佳木斯多个航班全价经济舱也已很难买到。返程线路中，海口——北京、三亚——北京航线的提前预订天数分别达到了32天、29天。受航线热度、航班数量等多种因素的影响，春节期间直飞回家的机票大多很难买。北、上、广、深作为“春运大迁徙”的重要出发城市，机票往往供不应求，取道周边城市出发成为春运回家的另一种选择。比如，春节期间，去哪儿网平台上北京——哈尔滨有多个直飞航班的全价经济舱已售罄。而同样时间，从天津——哈尔滨的航线仍有不少航班在售。

统计显示，春运去程中转热度最高城市为西安、北京、昆明，而返程中转热度最高城市为北京、成都和上海。中转不仅可以顺利回家，而且平均价格普遍低于直飞航线。如北京飞往拉萨中转西安的航线，中转机票平均价格比直飞机票平均价格可以节省65%。

(责编：杨曦、仝宗莉)