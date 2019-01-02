原标题：新能源汽车产销量双双破百万 为何能“逆风翻盘”

2018年在新能源汽车市场一片繁荣的景象中悄然走向尾声。

之所以这样说，是因为中国汽车工业协会近日传来的“捷报”：今年1-11月，新能源汽车产销量分别达到105.4万辆和103万辆，双双突破百万大关。

去年此时，新能源汽车的产销量均未达到80万辆。在今年经济周期性下行的压力下，新能源汽车为何能“逆风翻盘”？2018年，新能源汽车市场发生过哪些大事？

年终岁尾之际，国是直通车回顾了2018年关乎新能源汽车发展走向的重大政策和重要事件。透过这些点滴，我们或许能厘清这一年来新能源汽车的发展脉络和方向。

摆脱依赖

今年2月，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。其中要求，2018年新能源汽车财政补贴总体下调超30%。

其实新能源车补退坡从2017年就开始了。2017年补贴在2016年的基础上退坡20%，进入2018年，退坡力度更大，且更细化。

即将到来的2019年，新能源汽车补贴将继续退坡。据中汽协消息，2019年新能源车补贴至少在今年的基础上再降低30%，新能源补贴政策正式进入倒计时。

尽管补贴连年下降，但新能源汽车的产销量却保持较高增速。专家对此解释称，虽然现金补贴变少，但相关配套政策明显增多，比如车牌申请方面的宽松政策、不限行以及减免停车费等政策，都在一定程度上刺激了新能源汽车销量的增长。

补贴退坡是大势所趋，希望新能源车企能充分做好应对措施，尽早摆脱补贴依赖。即使是暂时在销量上处于领先地位的新能源车企，也同样不能放松警惕，不断提高技术竞争力，才能保持市场优势。

双管齐下

4月1日，备受关注的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(即“双积分”政策)正式实施。

“双积分”的计分方式有点复杂，但其更多目的是督促车企在降低传统燃油车油耗和新能源车型研发这两条道路上，双管齐下。如果车企不达标，则要受到受到暂停高油耗产品申报、生产等处罚。

事实上，在国家未提出“双积分”政策之前，实际参与新能源的车企并不算多。数据显示，2016年内，在中国销售或进口乘用车的124家企业中，只有不到一半的企业生产了新能源车型。之后在“双积分”政策的强刺激下，新能源汽车的市场占有率才开始逐步上升。

值得一提的是，在新政初步实行之时，国产品牌占据了90%以上的新能源汽车市场份额。后来一些外资品牌为了适应双积分政策，与国内车企合资合作。其中，具有代表性的有大众入股江淮、众泰联姻福特、长城联合宝马等。

“双积分”政策的强力刺激，再加上政府对新能源汽车的投资管制逐渐放松，可以预见的是，未来这种类似的合资合作可能会继续增多，一些让人意想不到的新联盟或许会出现在大众视野。

拥抱外来者

今年4月，国家发改委表示，汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车的外资股比限制。前文所提到的政府对新能源汽车投资管制逐渐放松，也就是这一政策。

彼时正值中美贸易摩擦上升时期，当时有观点认为，中国宣布开放股比与近期中美“贸易战压力”有关，在某种程度上是中国的“让步”。

但回看中国以往的汽车产业政策可以发现，这些扩大对外开放的措施是中国从自身利益出发自主酝酿、推进已久的。不仅不是“让步”，而且是中国实力增强，进一步扩大开放的体现。

市场上对于汽车行业放开外资股比限制的争议不仅于此，还在于放开股比限制对于中国自主品牌的影响。

小鹏汽车董事长何小鹏说，放开股比限制，有望成为中国汽车产业从大变强的一个关键转折点。它必然要求国内企业投入更大，加快创新步伐，最终获益的是消费者。

新势力崛起

除了政策的发布实施，一些企业也在新能源汽车领域开始发力。

这一年来，威马、小鹏、拜腾等新兴车企相继发布量产车型，拉开新老造车势力短兵相接的帷幕。同时，三星、LG、松下等国际锂电巨头再度入华，卷土重来围猎中国电池市场。蔚来、北汽蓝谷也相继上市，开启了新能源资本运作的新篇章。

在这些新势力逐渐崛起的时候，2018年对特斯拉来说，却是极其痛苦的一年。

从去年开始，Model 3的交付问题成为了特斯拉公司的重中之重。2018年，马斯克将精力几乎全部放到了提高Model 3的产能上。马斯克在年终接受采访时说，解决Model 3产能之路就是通向地狱之路，为此他“一年老了五岁。”

但2018年，特斯拉有一个利好，就是在中国上海建厂。马斯克说，中国工厂不同于特斯拉美国工厂，特斯拉新一代工厂名为Dreadnought(无畏舰)，将同时生产电池和组装车辆。

至今，关于特斯拉的舆论持续两极分化——不断有分析师宣称特斯拉即将破产，但特斯拉的粉丝们不以为然，在信仰面前他们(粉丝)认为那是危言耸听。

回顾这一年，新能源汽车在繁荣发展的表象背后也暗藏无数待解的问题。里程焦虑尚未解决，质量问题和安全事故频频发生，车企如何让消费者放心？面对外来者的蜂拥而入，中国品牌如何提升产品竞争力？……这些问题，都值得中国新能源汽车市场反思。

财政部经济建设司副司长宋秋玲曾公开表示，中国新能源汽车产业发展仍处于逆水行舟、不进则退的关键阶段。

有人说，新能源汽车行业发展的现状远没有同比数据看上去美丽，依然存在各方面的问题亟待解决。但我们依然期待并祝福，中国新能源汽车品牌来年有更好的表现。

(责编：杨曦、仝宗莉)