买保险被忽悠？ 仅四成没有踩过坑

原标题：仅四成没有踩过坑

商业保险越来越被市民重视。华商报记者日前从第三方数据机构融360获悉，近三成家庭年保费支出超万元，其中尤其钟爱网络销售渠道。与此同时，值得注意的是，购买保险的过程中仍有各种不尽如人意的地方：理赔难、被忽悠，仅四成没有踩过坑。

数据显示，高达76.38%用户认为保险重要，需要购买。其中，34.06%人群认为“商业保险非常重要，必须买”；42.32%人群认为，商业保险重要，条件允许的情况下尽量买。

调查还显示，商业保险支出已成为不少家庭每年的定向开支，近三成（26.96%）家庭每年保费支出超万元。而且，年收入越高，每年保费支出越高。

此外，随着人们对保险的日趋重视和购买需求的增加，为了方便人们购买保险，保险的销售方式也开始翻起花样。消费者也开始尝试从各种新兴渠道购买保险，再也不拘泥于通过熟人介绍，或者是保险代理来购买保险的模式。

数据显示，39.63%的人会选择在支付宝或微信上购买保险，57.47%的人会通过第三方保险平台来购买保险。

整体来说，越年轻的人群，对保险购买新渠道接受度越高。调查发现，尝试通过第三方保险平台、微信和支付宝购买保险的80后占比高达64.83%。

当然，无论通过何种方式购买保险，显然，保险的购买向着越来越方便快捷的方向发展。但是不可否认的是，在现实生活中，购买保险的过程中仍有各种不尽如人意的地方。

数据显示，在参保的人群中仅有43.07%的人表示从没踩过坑。而入坑的人群中，年轻人反而更容易被“忽悠”。

比如，调研数据显示，80后和90后踩过“宣传高收益，但根本拿不到”的人群占比分别为32.30%和34.59%，而50后、60后这一数据则分别为21.88%、25.81%。

对于这种现象，业内人士解释称：“有些年轻人喜好激进的投资方式，只要是现金投资总喜欢和收益率挂钩。可是他们恰恰忽略了一点，就是保险的优势不在于投资收益率的高低，而在于它的保障功能。”

其实不仅在传统保险上面，很多人在对新生事物追求的同时，并没有搞清楚规则，也特别容易踩坑。中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示，诸如相互保险模式，类似的网络互助在诞生后得到了众多互联网用户的认可，但由于缺乏明确的资质以及偿付能力要求，其在可持续性、沉淀资金的管理及其归属等方面都存在潜在的风险。网络互助计划不是保险，不受保险法的保护，加上互助平台鱼龙混杂，用户在选择时一定要有清醒认识。

据悉，网络互助成为超四成人群的新选择。年轻人的接受度明显高于中老年人。其中，80后人群对网络互助计划尤为热衷，有超过一半（51.84%）的80后对互助计划持支持态度。

不过，也有部分用户表示质疑和担心。数据显示，有42.39%的人觉得虽然互助计划的出发点或许是好的，但也存在风险；更有7.1%用户认为互助计划虽然看起来门槛很低，但需要长期缴费，累计起来花销并不小。 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、杨曦)