原标题：外媒展望中国2019年：中国经济上升的势头依然强劲

【环球时报综合报道】送走政治上有些吵闹、经济上有些动荡的2018年，2019年对世界来说又会是一个怎样的年份？新旧交替之际，这个话题引来全球媒体七嘴八舌的热议。而作为世界经济增长重要引擎的中国，历来是分析人士预测、展望的重点。透过中国国家主席习近平发表的新年贺词，有的看到世界第二大经济体2019年进一步改革开放的决心;透过贸易战、全球经济波动等外部因素，有的预言中国经济增速在新的一年或面临更大的下行压力;透过中美过去一年在多个问题上的争吵，有的预测崛起和守成大国之间的摩擦和博弈注定继续下去……2019年，有机遇也有挑战，不变的是中国迎难而上的势头与信心。虽然对短期波动的看法不尽相同，但很少有严肃分析人士怀疑中国继续崛起的长期趋势。《日本时报》称，可以确定的是，2019年庆祝中华人民共和国70岁生日的时候，中国能够真正地为它了不起的成就自豪。中国已经从一个贫穷落后的国家以令人瞩目的方式崛起，赢得世界范围的尊重。

“嫦娥四号探测器有望在2019年开始的头几天内首次登陆月球背面”“中国首艘国产航母预计最早可能在2019年8月交付海军”“今年十一天安门广场很可能举行大阅兵”……除了这些有代表性的具体事件，外媒对2019年的中国还有一个更关心的话题：面临下行压力的中国经济表现会怎么样？

美国有线电视新闻网的说法是，经过数十年的快速增长，中国经济正在放缓，经历了困难的2018年，2019年情况可能会更糟。文章列举的拖累经济增速的因素包括债务问题、贸易战等，并称“最大的不确定因素是，贸易战2019年将如何演变”。

当然，对此也有许多不同看法。尼日利亚《商业日报》网站1日刊发经济分析专家丹·斯特因博科的文章说，自去年爆发贸易战以来，西方出现更多关于“中国经济放缓”的说法，然而中国2018年经济增长预期仍为6.5%至6.6%。由于国际上的不利因素，以及周期性增长放缓、环境、债务等问题，中国政府的GDP增长目标可能会放缓，但总的来说，在经历多年的快速工业化之后，这种减速是正常的。如果中国政府忽视对消除贫困、提高人民生活水平和可持续发展的承诺，它就能实现更快增长，但这会以民生和环境为代价。另一方面，决策者也不会让经济减速太多。在增长适当放缓的同时，中国人的生活水平应继续提高。

日本富士电视台称，2018年对于中国和世界经济来说都不是轻松的一年，相信2019年中国能够克服贸易战这一难题，保持领先很多国家的经济增长率。

中国依旧是世界的制造工厂，中国经济上升的势头依然强劲。新的一年确保经济增长对中国是一件重要的事情，对世界也是十分重要的事情。据英国《快报》等媒体报道，英国智库经济与商业研究中心发布的2019年版世界经济排行榜预测，到2032年，中国将超过美国成为全球最大经济体。去年的预测是中国将在2030年成为全球最大经济体。

如果说中美贸易冲突给2018年打上深刻烙印，那2019年两个大国如何相处仍是世界最关切的一大议题。新年前后，中美关系出现一些积极信号。上周六，习近平应约同美国总统特朗普通电话，特朗普向习近平和中国人民致以新年的问候和祝愿。1日，中美两国领导人互致贺信庆祝两国建交40周年。

日本时事通讯社称，世界正在注视1月份即将开始的中美贸易谈判，两国是结束贸易战还是继续互相加征关税的恶性循环，世界各国都很想知道结果。英国《金融时报》援引欧洲经济学家弗洛里安·亨斯的分析说，随着刺激效应消退，以及美国在2019年更强烈地感受到保护主义的代价，美国与中国、欧盟达成协议的政治动因会随着时间推移而变得更加强烈。香港《南华早报》则认为，2019年智能手机进入5G时代，中美在高科技领域的竞争将非常激烈，中国科技公司将继续面临挑战。

【环球时报驻美国、日本、德国特约记者 李勇 李珍 青木 魏辉 王伟 柳玉鹏】

(责编：杨曦、仝宗莉)