原标题：北京2018年完成2.36万户棚改任务 涉及人口约15.2万人

原标题：本市2018年完成2.36万户棚改任务

本报讯（记者 李天际）北京青年报记者昨日从市重大项目办了解到，2018年全市累计完成棚户区改造(征收、拆迁、腾退协议签订)34323户，占全年任务的146%，涉及人口约15.2万人，占全年任务的180%，超额完成2.36万户的全年改造任务。

为改善居民居住条件、提高群众居住质量，棚户区改造作为北京市2018年重要民生实事中一项重要任务，要求全年完成改造2.36万户。以石景山区北辛安（回迁安置房和公共服务配套地块）、东城区天坛东里北区1-8号楼、丰台区青塔南里、顺义区原涤纶厂及维尼纶厂、怀柔区怀北镇怀北庄村等为代表的23个棚改项目完成全部住宅签约或地上物拆除，对于后续安置房建设尽早开工、动迁居民加快回迁、平衡资金地块土地加快上市，将发挥积极的推动作用。

去年7月，顺义区牛栏山镇原涤纶厂及维尼纶厂生活区棚改项目在签约期限20天内完成100%签约。棚改工作人员挨家挨户讲政策，社区老党员主动带动身边邻里亲朋支持棚改，在签约期的最后一天，随着最后一户居民签下名字，19个楼、19个平房共868户全部签约。

作为今年北京市重要民生实事项目的一部分，石景山区北辛安棚改项目、衙门口棚改土地开发项目为本市完成2018年棚户区改造任务贡献率接近20%，对于石景山区改善民生、提升冬奥首钢赛区周边环境、向世界展示石景山区良好形象具有重要意义。

其中，北辛安棚改项目涉及6000余户居民，目前搬迁率已超过99%，30家、30万平方米国地非住宅全部拆除，这对于该地区消除违法建设、疏解低端业态、引导产业提升发展效果明显。

同时，该项目回迁安置房已实现开工，部分楼栋结构已封顶，公共服务配套和市政基础设施建设正在同步进行，确保了居民满意回迁入住。此外，项目内部分经营性用地已完成供地，平衡资金商品房销售1700余套，回笼建设资金约100亿元，实现项目资金总体平衡。

市重大项目办相关负责人介绍说，2018年棚改任务的超额完成，促进了本市“疏解整治促提升”专项行动进一步走向深入，群众住房困难得到明显改善，居民居住环境和周边市政条件得到显著提升，城市“留白增绿”效果进一步显现，市民群众的获得感进一步增强。

(责编：赵爽、仝宗莉)