春运火车票抢票难度攀升 腊月二十五热门线路开售"秒杀"

原标题：春运火车票抢票难度攀升
今天是2019年元旦，铁路部门开始发售农历腊月二十五的火车票。为了能早点儿回家过年，不少人提前定好闹钟，大清早准时拿起手机开启抢票模式。
与春运首日火车票发售不同，随着预售日期一步步逼近春节，春运长途火车票的抢票难度逐渐攀升，热门线路火车票更是达到了“开售即秒杀”的状态。
早上8点钟，北京西站始发车票开售。记者登录12306网站，搜索北京西开往成都的车次。在开抢一分钟之后，G89、G307、T7等车次虽显示“有票”，但进入预订页面准备提交订单时，网页却显示“排队人数超过余票数，请更换其他车次或席别”。郑州、武汉方向，早上及中午始发的高铁列车车票不少显示无票，下午及晚上始发的车次仍有余票。中短途方面，去往山西太原、河北石家庄等地的部分车次票源充足，相比长途车次购票压力较轻。
今年铁路方面在12306网站启动了“候补购票”的新功能，未在第一时间买到车票的旅客可以通过提交候补订单的方式,排队预订系统第一时间出现的退票或者改签车票,电脑和手机客户端均可操作。不过今早记者发现，在起售时间过去20分钟后，热门席位的候补购票也出现了排队人数过多的情况。
8点20分，记者再次进入12306网页搜索成都方向车票，此时除了一些普速车次的无座票和硬座的余票显示为“有”外，其余均显示“候补”。记者选择了G89次二等座进行候补，在点击“候补”按钮后，系统弹窗提示“当前候补提交人数较多，请更换其他车次或席别”。
随后记者再次尝试G307次，选择二等座同样会出现弹窗，选择一等座后，列车信息才被添加到了候补购票需求列表中。
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