元旦假期全国完成快递业务量4.05亿件 同比增长43.67%

人民网北京1月2日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，国家邮政局监测数据显示，元旦放假期间（2018年12月30日-2019年1月1日），全行业努力克服南方大范围降雪等不利天气因素影响，共完成快递业务量4.05亿，同比增长43.67%。邮政业总体运行安全平稳，2019年开局良好。
年终岁末，邮政行业依然处于旺季期间，各级邮政管理部门和行业市场主体紧绷安全这根弦，确保节日期间行业平稳有序运行。
国家邮政局认真贯彻落实中央有关决策部署，切实增强忧患意识、牢固树立底线思维，健全整体防控、全网联动、源头管控工作机制，坚持高标准、严要求，全力做好寄递渠道安全和服务保障工作；建立健全寄递渠道安全管理综合管控机制，强化与地方综治、公安、国家安全等有关部门的协调联动，加强寄递物品安全管理，及时发现消除火灾隐患。同时严格落实24小时值班值守制度，建立寄递渠道安全日报制度，强化寄递企业运营数据监测分析，对重点地区、重点部位的寄递安全风险进行评估和预警，确保突发事件第一时间妥善应对和处置。各地邮政管理部门加强对重点企业、重要邮件快件分拨中心和主要枢纽节点的管控疏导，扎实做好消费者申诉处理工作。
几天来，除湖北、湖南、四川和贵州等部分地区因降雪给企业收派件带来一定影响外，邮政业总体运行安全平稳。
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