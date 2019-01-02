自然资源部：我国南沙群岛生态保护修复设施正式启用

人民网北京1月2日电 （朱江）记者从自然资源部办公厅获悉，为加强南海生态保护，履行国土空间生态保护修复职责，自然资源部在南沙群岛永暑礁、渚碧礁、美济礁建设了生态保护修复相关设施，今日正式启用。
自然资源部相关负责人介绍，珊瑚礁生态系统是南沙群岛的典型生态系统，保护好珊瑚礁生态系统是保障南沙群岛乃至整个南海地区生态安全的关键所在。
该负责人表示，新启用的设施将重点用于珊瑚礁生态系统保护和修复工作，具体工作包括：一是定期调查评估，逐步掌握南沙群岛珊瑚礁生态系统的演变规律，科学合理确定需要重点保护和修复的区域；二是采取自然恢复为主、人工修复为辅的方式，有针对性地实施保护修复工作，促进南沙群岛珊瑚礁生态系统的健康发展；三是探索创新保护修复技术方法，因地制宜开展珊瑚礁保护修复试验，逐步建立适合南沙群岛生态特点的保护修复技术方法体系。
“此前，自然资源部已经启用了南沙群岛永暑礁、渚碧礁、美济礁海洋观测中心，”该负责人指出，目前正在定时向国际社会和过往船舶发布海洋预报和灾害警报等公共服务信息。
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