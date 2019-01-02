2018年北京地铁共运送乘客31.16亿人次 日均853.7万人次

人民网北京1月2日电 （朱江）记者从北京地铁获悉，元旦期间（12月30日-1月1日），北京地铁所辖16条线路客流平稳，共运送乘客1792万人次，日均597万人次，同比增长1.0 %。
北京地铁相关负责人表示，元旦期间共开行列车19251列，其中加开临客5列，列车运行图兑现率达到100%，正点率达到99.97%。其中，12月29日客运量达到955万人次，同比降低4.3%，开行列车6417列。
车站进站口采用围栏疏导客流。（北京地铁 供图）
该负责人强调，元旦期间除机场线使用通用列车运行图外，各条线均采用双休日列车运行图，行车调度根据客流情况，适时加开临客，12月30日至1月1日，16条线路共加开临客5列。
据北京地铁介绍，2018年北京地铁公司所辖16条运营线共运送乘客31.16亿人次，同比增长1.1%，日均853.7万人次，全年客运量最高日为8月17日，运送乘客1090.67万人次；开行列车2588470列，日均开行7092列；走行公里483178346车公里。
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