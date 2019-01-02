原标题：北京市民昨起可手机异地销户

原标题：市民昨起可手机异地销户

本报讯（记者 赵鹏）从元旦开始，北京市民也能享受到手机号异地销户的服务了。记者昨天获悉，目前运营商办理时长不统一，北京移动需要7个工作日，而北京电信则为3个工作日。

据介绍，市民在办理这项业务时都需要用户本人持身份证，同时要能提供购买手机号时随机附带的客户服务密码。“如果用户忘记了手机号的客户服务密码，可以拨打购卡地的运营商客服，先帮助进行密码重置或修改。”三大运营商的客服人员均提醒市民。

北京电信的客服人员表示，异地销号办理时间为3个工作日，同时北京电信的所有自营营业厅均可提供这一服务。

对于此项服务，北京联通的客服人员则介绍，所有自营营业厅均可办理，但只有每月5日至25日才能办理。对于具体需要多长时间才能办理完毕，目前联通并未作出具体规定。

此前，三大运营商已经开始在部分地区试点推行手机号异地销户业务。而根据工信部最新要求，三大运营商从2019年1月1日起在全国正式提供手机号异地销户服务。

工信部曾披露，此前异地销号难的原因在于需要跨区域、跨系统，对客户资料进行核实，而数据跨省对接存在一定技术问题，所以前期推进比较缓慢。

(责编：赵爽、仝宗莉)