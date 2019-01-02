促进形成强大国内市场——落实中央经济工作会议精神系列述评之三

近年来，内需对经济的拉动不断上升。2018年前3个季度，我国最终消费支出对经济增长的贡献率为78%，比上年同期提高14个百分点。作为支撑中国经济内需的另一个轮子，发挥好投资的关键性作用同样十分重要。2018年，面对固定资产投资增速总体放缓的形势，各地出台相关政策举措，在引进重大项目、强化项目管理、引导产业转型升级等方面给保障、出政策、抓成效。2018年前3个季度，全国固定资产投资对经济增长的贡献率达到31.8%。消费市场的总体平稳与投资的企稳回升，为经济持续健康发展起到了十分重要的支撑作用。

日前召开的中央经济工作会议明确提出，2019年要促进形成强大国内市场。之所以把“促进形成强大国内市场”作为2019年重要工作任务之一，一方面是因为当前外部环境复杂严峻，世界经济的不确定性、复杂性增强，存在变数和挑战，世界经济2019年增速预计比2018年有所回落，依靠出口拉动经济增长的难度越来越大。在这样的情况下，我们更应牢牢把握住扩大内需这一战略基点。另一方面，我国仍然处于工业化和城镇化快速发展阶段，交通、水利、能源、信息基础设施、管网等基础设施和民生领域仍然存在不少短板；我国有近14亿人口的市场，有7000多万市场主体，国内市场潜力巨大。

更重要的是，改革开放40年来，我国经济社会快速发展，居民收入保持稳定增长，中高端需求快速成长。在解决依靠外需、需求外溢等问题的过程中，国内的产品和服务供给质量也将得到提升，经济结构将进一步优化。这也正是促进形成强大国内市场的最终目的。

当前，我国面临诸多有利条件，也具备诸多潜力。要促进形成强大国内市场，首先要努力满足最终需求。改革开放40年来，我国中等收入群体迅速成长，规模居世界第一，而且还在迅速增长中；我国陆续出台了一系列政策举措，例如个人所得税专项附加扣除政策，在帮助居民增加收入的同时，减轻税收负担，有助于增强消费能力。

需要看到的是，当前我国国内市场高质量的产品和服务供给与需求仍不匹配，不少国内消费者不惜舍近求远，到国外购买马桶盖、电饭煲、奶粉、化妆品等。因此，要努力满足最终需求，还必须不断创新供给，努力提升产品质量，加快教育、育幼、养老、医疗、文化、旅游等服务业发展，以供给侧结构性改革促进消费潜力释放，从而集聚持续增长动能。同时，还要全面营造良好消费环境，引导形成合理消费预期，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心。

促进形成强大国内市场，还必须继续发挥投资关键作用。我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，必须加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设。

在此过程中，一方面要精准引导要素资源向新兴产业配置，推动更多产能过剩行业加快出清，使资金更加精准地投向亟需投资的领域，既为新兴产业腾挪出市场空间和杠杆空间，又努力降低实体经济的融资成本；另一方面，要管好用好预算内投资，更好发挥积极财政政策效应，突出抓重点、补短板、强弱项，加大基础设施等领域的补短板力度。此外，要进一步激发民间投资的积极性，发挥企业和企业家主观能动性，注重增强微观主体活力，在铁路、民航、油气、电信等领域推出一批有吸引力的项目，使民间资本进得来、能发展。（经济日报·中国经济网记者 林火灿）

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