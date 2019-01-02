中国银行郭为民：拥抱新技术是银行业创新服务模式的必由之路

郭为民，中国银行总行网络金融部总经理，美国马里兰大学博士。

人民网北京1月2日电（记者陈孟）日前举行的中央经济工作会议提出，“提升科技创新能力，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。”这将为银行业的科技转型与线上服务升级奠定更为坚实的基础。近年来，银行业抓住科技转型机遇，从智能服务、数字风控、金融直播等方面持续探索业务创新。其中，中国银行涉足新兴的直播领域进行跨界探索，开辟出传统银行转型的新思路，受到业内外广泛关注。

“金融直播”对于中行的业务转型有怎样的意义？“银行+直播”这一崭新形式将会给行业带来哪些影响？对此，中国银行网络金融部总经理郭为民近日接受人民网记者专访时指出，拥抱新技术、参与互联网下半场是银行业创新服务模式的必由之路，而“金融直播”正是银行拥抱新技术、融合互联网的尝试，也是实践普惠金融、服务全球客户的一次创新。未来，银行如果没有能力通过新技术手段与客户互动交流，就会落后于时代。

银行开启“直播间”：

“搭建银行与客户间的多媒体交互桥梁”

今年以来，中国银行与大智慧合作建立了自身的直播业务平台——中银直播间，并将其接入手机银行和微银行，这一举措受到业内外的广泛关注。截至目前，中银直播间共进行了80余场直播，触及用户540余万次，单场直播同时观看人数峰值达20万人次。

“直播的优势是非常明显的。”郭为民表示，直播这一形式对于银行的意义就在于，它能够更精准地匹配银行服务与客户需求，通过互联网渠道统筹协调网点资源与专家资源，更有效地服务客户。

郭为民认为，对于银行而言，直播是一种个性化的多媒体沟通平台。直播的互动性很强，它不同于单向传播信息的电视广播，能够实现客户与银行、客户与客户、客户与企业之间的智能互动；同时，直播支持检索，无论客户什么时候有什么需求，只要打开手机银行，选择观看相应的直播主题类别，就能得到相应的服务。直播将中国银行的服务资源有机整合起来，与客户的个性化需求进行有效匹配，在银行与客户之间搭起了多媒体交互桥梁。

“银行要持续提升客户黏性，一个重要的途径就是使服务的内容更加丰富、更加个性化，并提供更具互动性的场景。从这个角度来说，直播是银行业利用新技术创新服务模式、提升客户黏性的重要尝试。”郭为民表示。

围绕服务客户这一宗旨，中国银行在直播主题的选择上更加注重贴近民生，直播内容涉及衣食住行等各类生活场景，为客户提供多种相关金融服务。比如在“留学”主题下，会告诉用户怎么跨境汇款、怎么留学申请等，还会实时在线解答客户疑问，并支持相关产品服务的一键下单。

郭为民认为，直播这类个性化的多媒体沟通平台，将成为未来银行业务中重要的基础设施。

“拥抱新技术、参与互联网下半场是银行业创新服务模式的必由之路。”他强调，金融直播正是银行拥抱新技术、融合互联网的尝试，未来，银行如果没有能力通过新技术手段与客户互动交流，就会落后于时代。

破解普惠金融难题：

“用技术给服务能力插上翅膀”

郭为民指出，在银行实践普惠金融的过程中，始终存在一个难题：一方面，客户的个性化服务需求不断提高，另一方面，传统网点银行已经不具备这种个性化的服务能力，必须向APP银行和开放（API）银行转型。

“传统银行要满足客户需求，提升个性化服务能力，不采用新思维、应用新技术是无解的，”郭为民指出，“新技术是普惠金融唯一的出路，我们必须用技术给服务能力插上翅膀。”2018年，中国银行明确提出“坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，建设新时代全球一流银行”的总体战略目标，不断强化科技赋能。

他举例道，比如中行的“中银E贷”系列秒贷产品，利用大数据技术整合分析海量金融数据，在贷前精准描绘客户画像，预测客户成长属性，因客定价，并建立以实时数据分析为基础的动态贷后预警与风险监控体系。这样一来，银行在满足客户个性化需求、降低客户成本、提升客户体验的同时，也能有效规避风险。

“我们充分利用大数据和人工智能技术，打造了企业级智能风控体系，在简化客户安全认证方式的同时，对线上线下高风险交易进行实时监测与处置，系统上线仅几个月，已累计阻断可疑交易金额超过70亿元，实现了客户体验与交易安全的双提升。”郭为民指出，新技术推动银行业务转型发展，解决了服务多样化与成本控制、提升体验与规避风险等多对矛盾。

同时他认为，应用了大数据、云计算、移动互联技术的金融直播模式，使信息的传递更加有效，为提升全民金融素养，推动普惠金融发展创造了条件。

“直播不仅能极大地方便客户享受银行服务，对提高老百姓的金融知识普及率、提升全民金融素养也有着重要的作用。”郭为民举例表示，一个客户通过直播得到金融问题的解答，其他无数有类似问题的直播观众也都可能因此受益。

他强调，“未来，我们会进一步拥抱新技术，践行普惠金融，真正实现从网点银行到APP银行、从APP银行到开放（API）银行的飞跃。”

助力“一带一路”建设：

调动全球资源满足客户个性化需求

今年是改革开放40周年，也是“一带一路”倡议提出5周年。2014年末，中国银行提出打造“一带一路”金融大动脉的战略要求，5年来也不断创新服务模式，将支持“一带一路”建设作为其业务全球化的重点。

郭为民向记者介绍，目前中国银行的海外机构已覆盖全球56个国家和地区，包括超过20个“一带一路”沿线国家，领先中资同业。“我们为‘一带一路’提供包括商业银行、投资银行、保险、股权投资、基金、航空租赁等在内的多元化金融产品及服务，支持‘一带一路’沿线一系列重大项目建设。”

截至2018年6月末，中国银行共跟进“一带一路”重大项目逾600个，在“一带一路”沿线国家共实现授信新投放超过1000亿美元。今年以来，中国银行已分别协助沙迦酋长国、菲律宾共和国在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币、14.6亿元人民币熊猫债。

郭为民指出，在服务“一带一路”建设的过程中，中国银行还通过电子渠道实现了两方面创新：

一方面，是通过电子渠道把中国银行的服务能力辐射到海外。他介绍，目前，中行手机银行国际版已覆盖18个海外国家和地区，海外客户可以便捷地通过电子渠道享受中国银行的金融服务。

另一方面，是通过电子渠道将全球范围内的专家服务资源提供给境内外客户。“假如某个客户在境外贸易过程中，有专业问题需要解答，我们可以通过全球专家视频支持系统与当地的专家进行视频对接，及时调度全球专家资源来为客户提供服务。这是传统银行的网点服务模式无法实现的。”

“这是我们利用电子渠道服务客户、延伸全球服务能力一个非常好的案例。”郭为民指出，在“一带一路”建设的过程中，中国银行充分利用其跨境优势，调动全球资源，为许多企业解决了它们面临的问题，未来也将继续通过技术驱动业务变革，努力将及时、优质的服务输送给更多的企业与个人用户。

(责编：曹昆)