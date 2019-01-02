建设银行全面完成网络支付“断直连”工作

近日，建设银行宣布，在人民银行的指导以及相关机构的大力配合下，已于2018年12月30日与合作支付机构全面完成网络支付业务“断直连”工作。

“断直连”工作是人民银行落实党中央、国务院关于互联网金融风险专项整治的重要任务之一，是规范并促进我国支付市场稳健发展的基础，对于支付市场的健康发展具有重要意义。

建设银行相关负责人表示，作为客户基础最广、网络支付交易量最大的商业银行之一，建设银行严格落实人民银行有关要求，全力支持“断直连”工作。建设银行根据网联平台业务规划，与网联平台对接了协议支付、网关支付、商业委托、分期支付、付款等多种业务，全面承接了原直连业务。在2018年“双十一”、“双十二”期间，建设银行网络支付交易全部通过网联等清算机构处理，系统运行平稳，客户体验良好。

建设银行表示，将继续贯彻人民银行要求，不断加强网络支付产品创新，与各行业合作伙伴一起，共同为客户提供高效、安全的网络支付服务。

(责编：岳弘彬、曹昆)