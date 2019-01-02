央行调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准

人民网北京1月2日电 （记者罗知之）央行今日晚间发布公告称，自2019年起，央行决定将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。

央行表示，这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。

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