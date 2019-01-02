原标题：紫光云：立足芯云一体 助力中国产业互联网发展

国际在线消息：40年前，改革开放恢弘巨幕的拉开，让中国加速步入现代化的最新浪潮，科学生产、计算创新迎来了新的春天。创新是改革开放的生命，科技创新是推进开放与变革的重要引擎。40年来，顺应时代潮流，从“科学技术是第一生产力”到“创新是引领发展的第一动力”，中国科技实力伴随经济发展同步壮大，为中国综合国力的提升提供了重要支撑。40年后的今天，站在改革开放新征程的起点，科技创新已经成为核心驱动力。我们以物联网、云计算、大数据等新兴技术创新，加速度改变着中国乃至整个世界的运行模式和发展方向。

新科技塑造新生态 新生态成就新时代

当前，全球新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，我国既面临赶超跨越的难得历史机遇，也面临差距拉大的严峻挑战，我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国，推进国家经济向高质量发展。

新需求刺激新科技诞生，而新科技则为上层应用塑造新发展生态，最终新的生态又孕育着新的需求，每个创新周期，社会面貌都上升到一个新的层次，这样的创新机制推动了科技生态的完善，让中国科技创新繁荣发展。

随着数字技术的崛起，十年前云计算诞生，无疑为科技生态提供了更为坚实的平台。十年跃进，云计算诞生、发展，并成长为新技术的技术平台，传统复杂、封闭、低效的系统被取代，信息孤岛被打破，从底层资源到开发平台以服务的形式交付，新应用研发、发布和迭代的模式被重塑。云计算已经成为实体经济和虚拟经济共舞的平台。

十年磨剑，2018年，云计算进入下半场，基于云计算的数字化转型开始进入深水区，产业数字化更成为区域经济转型的关键。顺应时代需求，紫光云应运而生，在这样的时代洪流中驭势而生，将遥不可及的新技术和各行各业进行碰撞、在碰撞中产生技术、产品、商业模式上的创新，助力产业互联网的发展，成为其中百行百业最忠实的合伙人。

紫光云：中国“云”速 智启未来

9个月前，紫光云在成都正式成立，以120亿投资开局；5个月前，紫光云完成了“一多三统一”架构的建设并宣布上线试用，创造了3个月极速上线、一周之内上线两个核心数据中心的行业奇迹。今天，我们在西南大区、华北大区、华东大区、华南大区的数据中心节点也全面上线，这意味着我们的数据中心版图随之全面落地。

作为紫光集团“从芯到云”重要战略组成部分，紫光云在智慧城市、产业发展及生态构建等维度上的远见可谓与生俱来，这样的远见体现在紫光云每个战略细节落地上。在自身数据中心和上层平台构建上，紫光云借助集团从芯到云的综合解决方案实力，坚持一直以最新的架构、最新的设备、最先进的技术、最新的理念打造心中最好的云。

作为可信赖的数字化合伙人，紫光云成立以来一直坚持秉持全栈式的交付能力和最优的用户体验。未来，紫光云将在紫光集团的支持下，高效推动“芯云一体、授信安全、场景驱动、混合交付”的理念全面落地，携手紫光集团的兄弟企业，整合技术优势、行业经验与洞察，并将与千余家合作伙伴深入合作，全面贯穿硬件与系统集成、软件服务等多不同层级生态合作。

对于紫光云来说，即将开启的2019年，是一个崭新的开始。紫光云将拥抱变化，协同客户、伙伴砥砺前行，通过新思维、新格局的获得与分享、沟通与碰撞，将更多新价值普惠四方。为城市、企业、个人发展创造更多价值，以此Impact行业、产业、社会，迎享数字化，同心致未来。( 编辑 许炀)

(责编：朱一梵、李栋)