海南自由贸易账户体系正式上线运行

本报海口1月2日电 （记者丁汀）海南自由贸易账户体系于2019年1月1日在中国银行海南省分行和浦发银行海口分行正式上线运行。其他商业银行正在进行人员培训、系统测试和制度建设等准备工作，将在上半年陆续上线自由贸易账户。

海南自由贸易账户是指海南省金融机构根据客户需要在分账核算单元开立的规则统一的本外币账户，按照“一线便利，二线管理”的原则规范账户收支管理，是一套以人民币为本位币、账户规则统一、兼顾本外币风险差别管理的本外币可兑换账户体系，是海南自由贸易试验区的重要金融基础设施。各类市场主体可按规定通过自由贸易账户体系开展适用于海南自贸区（港）的投融资汇兑及相关业务。

1日，海南国贸有限公司顺利完成了海南自由贸易账户首单进、出口贸易项下的结算，实现了自由贸易账户下汇入和汇出双向资金划转。

当日，还有中国石化海南炼油化工有限公司等多家海南省重点企业成为自由贸易账户的首批开户企业，涵盖了旅游等10个重点产业。

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 08 版）

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