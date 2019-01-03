四部门调整进口废物管理目录

本报北京1月2日电 （记者寇江泽）近日，生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合印发调整进口废物管理目录的《公告》，将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，自2019年7月1日起执行。

调整《进口废物管理目录》是推进固体废物进口管理制度改革的既定安排，此前已经调整过两次。在2017年将生活来源废塑料、未经分拣废纸、废纺织品、钒渣等4类24种固体废物调整为禁止进口的基础上，2018年4月调整了第二、第三批目录：将废五金、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等16种固体废物调整为禁止进口，自2018年12月31日起执行；将不锈钢废碎料、钛废碎料、木废碎料等16种固体废物调整为禁止进口，自2019年12月31日起执行。同时，有关部门正在研究制定回收铜、回收铝原料产品质量标准，符合国家有关产品质量标准的回收铜、回收铝原料产品，不属于固体废物，可按普通自由进口货物管理。

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 14 版）

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