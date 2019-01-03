从印尼雅加达市区向东南行驶37公里，在位于勿加泗市的中国·印尼经贸合作区内，很容易就可看到挂有“YoyiC”标志的蓝白相间的现代化厂房，这是中国蒙牛乳业在东南亚设计建造的“蒙牛YoyiC工厂”。

2018年11月29日，这里举行了“蒙牛YoyiC工厂”建设竣工暨投产庆典仪式，这是蒙牛继新西兰雅士利工厂后建成的第二家海外工厂，也是中国企业在东南亚布局的首个乳制品生产基地。

印尼工厂的开设，是蒙牛“出海”进程中的重要里程碑。至此，蒙牛的全球版图再次扩容。

早在2006年，蒙牛就已制定国际化发展战略，开始布局全球。随着“出海”进程稳步推进，如今的蒙牛已经拥有了国际化的股东治理结构、创新研发体系及国际化的市场布局。

布局海外市场

2018年7月，荷兰合作银行（Rabobank）发布了2018年全球乳业20强排行榜，蒙牛凭借88亿美元的年营业额，继续占据全球第10名。

作为全球前十的乳制品企业，蒙牛近年来“出海”动作频频，雅士利新西兰工厂，便是蒙牛“出海”的第一站。

早在2009年，蒙牛乳业控股的雅士利集团就已经开始了与新西兰奶源的合作。2013年9月，蒙牛雅士利宣布在新西兰投资建厂，两年后，新西兰工厂建成投产，这意味着蒙牛奶粉业务布局正在接近完成，蒙牛迈出了“出海”过程中的关键一步。2016年4月，蒙牛—雅士利新西兰公司在当地生产的奶粉已进入新西兰第一大城市奥克兰的8家主要连锁超市中。

现在，蒙牛已在澳大利亚、新西兰打通了从奶源到生产销售，从研发到质量管控的全部环节，构筑了一条完善的全球产业链。

此外， 蒙牛的顺利“出海”，还与国际合作伙伴的“帮助”密不可分。

自国际化战略启动以来，蒙牛陆续引入中粮、丹麦Arla、法国达能三大国际化战略股东，中粮在战略上推进蒙牛全产业链布局，丹麦Arla带来牧场管理经验，而法国达能则提供技术支持，三者助力蒙牛建立起国际化的牧场管理标准和研发体系。与此同时，蒙牛还继续深化与欧洲、大洋洲、北美等国际伙伴的合作，稳步推进研发、奶源、加工技术、牧业技术、质检体系建设。

现如今，蒙牛的“出海”征程正以势不可当的气势向前进发。目前，蒙牛与美国、法国、澳大利亚、白俄罗斯等近30个国家都开展了不同层面的合作，蒙牛的国际化布局已初具规模。

打造世界品质

中国企业“出海”要想取得成功，必须打好“品牌”和“品质”两张牌。

有着80多年历史的世界杯，与牛奶一直毫无关联，直到一家中国乳业企业的出现。

2017 年12月20日，蒙牛集团与国际足联联合宣布，蒙牛正式成为2018 年世界杯全球官方赞助商。至此，蒙牛成为世界杯史上首个乳业赞助商，世界杯迎来“第一杯奶”。

牛奶的一小步，却是蒙牛“出海”战略的一大步，借助这一平台，蒙牛第一次在世界杯的舞台展示了自己的品牌形象。在世界杯举办地俄罗斯，蒙牛的名字和商标出现在全球赞助商矩阵，通过各种社交媒体传播，吸引了全球亿万观众的目光。作为世界杯全球官方赞助商，蒙牛旗下的全系列产品，都获得了世界杯官方产品的称号，这让海外消费者不仅可以了解“中国品牌”，而且还能体验来自中国的“世界品质”。

“牛奶与足球一样，能够为大家带来健康与快乐。成为国际足联世界杯全球赞助商，是国际足联对蒙牛品牌及产品品质的高度认可。对于蒙牛来说，这是一次走向世界的商业机遇，更是向全球展现中国乳业的重要机会。所以这不但是蒙牛的骄傲，也是整个中国乳业的骄傲。”蒙牛集团首席执行官卢敏放这样说。

“世界品质”的背后，源于蒙牛在整条产业链的各个环节都以最严最高的标准对标。

为了保证让每一“点滴”更加优质，蒙牛建立了一整套从研发、牧场到工厂、检测的航天管理体系，目前蒙牛总体奶源中，规模化牧场达100%，同时引入新西兰AsureQuality、法国Danone、丹麦Arla等国际乳企先进的牧场管理体系以及管理经验，融合东、西方牧场管理体系，将国际化的牧场管理体系落地到蒙牛。此外，蒙牛还启动了“牧场主大学”项目，覆盖1500多个牧场，培训乳业从业者近1.5万人次，进一步提升了乳业竞争力。

“我不是天生强大，我只是天生要强。”2018年世界杯期间，蒙牛提出的品牌新主张，正是蒙牛追求世界品质的生动写照。

承担社会责任

蒙牛实施“出海”战略，既是践行者也是受益者。

从海外市场到国际产业链再到世界舞台，“出海之路”为蒙牛注入了“世界品质”因子，蒙牛获得了更强的竞争力。如今，蒙牛的产品已出口到多个国家和地区，在新加坡喝一盒特仑苏，在马来西亚买一盒纯甄，在缅甸来一个蒙牛蒂兰圣雪冰淇淋，已经变成了现实。

在“出海”进程中，蒙牛也积极融入当地，造福民众。

蒙牛在新西兰的投资合作项目，投资额超过11亿元人民币，直接为当地提供了800多个就业岗位。

未来5年，蒙牛在印尼的YoyiC工厂，预计将为本地提供1000余个就业机会，目前已有约100名印尼籍员工在岗。

大企业承担大责任。蒙牛在“出海”过程中不忘社会责任，发扬先行者的领航作用。

值得一提的是，除了国际化合作和市场拓展之外，依托产品品质提升和积极参与国际性乳业大会，中国乳业在全球的话语权也在逐步提升。今年7月，卢敏放当选全球乳业论坛组织首位中方董事，同时，蒙牛等中国乳企多次受邀出席IDF、全球乳制品大会等国际乳业峰会，在国际乳业平台上的角色越来越重要。

与发达国家相比，目前中国乳业依然存在较多问题，要想撬动潜在的市场空间，中国乳企必须扬帆“出海”，融入国际舞台。

在2018年11月6日上午举行的首届进博会国际乳业合作论坛上，卢敏放在演讲中指出了“目前全球乳业发展不平衡、不均匀”的问题，并提倡建设 “全球乳业共同体”，希望能够实现全球乳业的共生、共治、共享、共赢。

“经济全球化和贸易自由化是大势所趋，我们必须不断开放，坚持创新，汇聚全球资源，依托高质量奶源和高水准研发，打造一流的产品与服务、打造卓越的品牌和企业。”卢敏放说。

(责编：袁勃)