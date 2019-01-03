原标题：2019更大力度促消费新政在途

《经济参考报》记者了解到，商务部、国家发改委等部门正在密集调研，酝酿出台更大力度的一揽子促消费新政，包括进一步促进城乡居民增收，增强消费能力；加快服务业发展，增加消费增长点；进一步推动降低关税，扩大商品进口等。值得一提的是，构建激发消费潜力的长效机制将成为一大重头戏。

当前，消费长期稳中向好势头未改。据相关部门预判，2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费贡献率在65%左右，有望继续成为经济增长的第一引擎。

消费升级空间不断拓展

消费有望连续五年成为经济增长第一推动力。数据显示，2018年前三个季度，消费对经济增长贡献率达78%，比上年同期提高13.5个百分点，第一引擎作用显著增强。

商务部表示，我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段。消费市场经历了长达30多年的高速增长，已经进入消费需求日益广泛、消费结构不断升级的新阶段。

业内人士表示，随着2019年增收降税等政策红利密集释放，消费提档升级的新空间将不断拓展。

2019年1月起，居民增收红利落袋。不少地方都将上调最低工资标准和基础养老金，低收入人群增收将有新突破；个人所得税专项附加扣除政策全面实施，进一步减轻个人税负，增加了居民可支配收入。

与此同时，跨境电商零售进口新政1月起正式实施，释放出“延续”“扩围”“提额”三项实质性重磅利好，进一步满足消费者对高品质、多样化商品的需求。此外，电子商务法1月1日起生效，为电子商务规范发展提供法律依据，有助于行业行稳致远。

“一系列政策从需求端和供给端为进一步发掘消费潜力提供了保障。”商务部流通产业促进中心服务业研究室副主任、研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，一方面，消费客体即产品和服务的供给质量得到提升，消费者市场选择愈加丰富；另一方面，通过多项降税增收举措，居民消费能力得到明显提升。

此外，新兴消费群体快速崛起和城镇化水平不断提高，也在为消费市场蓄力。商务部市场运行司副司长王斌表示，人口老龄化、生育政策调整、“90”后、“00”后年轻群体崛起，将带来新的消费增长点。

更大力度促消费新政将出

不久前召开的中央经济工作会议提出，2019年要努力满足最终需求，提升产品质量，加快教育、育幼、养老、医疗、文化、旅游等服务业发展，改善消费环境，落实好个人所得税专项附加扣除政策，增强消费能力，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，消费已成为经济增长的第一推动力。特别是在投资增速下滑、出口受外部环境影响承压的情况下，扩大内需、提振消费已成为当前政策着力点和经济压舱石。

记者了解到，当前商务部、国家发改委等多个部门正在密集调研，酝酿出台更大力度的一揽子促消费新政。值得一提的是，构建激发消费潜力的长效机制成为一大重头戏。

在去年年末召开的全国商务工作会议上，商务部从创新流通方式、优化消费环境、扩大商品和服务供给等方面进行全面部署，进一步推动2019年消费升级。商务部外贸司副司长宋先茂透露，将全力协助办好第二届进口博览会，落实扩大进口，进一步推动降低进口关税，扩大先进技术重要装备和关键零部件进口，进一步完善汽车平行进口的政策措施。

近日，国家发改委开展促进城乡居民增收工作调研。发改委表示，下一步将会同有关部门，不断完善促进城乡居民增收政策举措，深化研究扩大中等收入群体的顶层设计。

陈丽芬表示，通过居民增收政策，提高消费者收入水平，增强购买能力；完善社会保障机制，可以让消费者提高心理预期，没有后顾之忧地去消费，降低储蓄率，提高支出，从而让消费主体“能消费”“愿消费”“敢消费”。

消费稳中向好势头持续

在国内外经济形势依然严峻复杂的背景下，近期消费数据承压。“尽管受到一些不利因素的影响，消费增长承受一定压力，但消费市场发展仍具备许多有利条件，稳健发展的基本面没有改变，消费升级的大趋势没有改变，长期稳中向好的总势头没有改变。”王斌说，综合研判，预计2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费贡献率在65%左右，有望继续成为经济增长的第一引擎。

国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，我国中等收入群体规模是世界上最大的，而且成长比较快。提高个人所得税起征点、实施专项抵扣等政策，有利于扩大居民消费。2019年消费有条件保持平稳较快增长，消费潜力要更好地挖掘出来。

陈丽芬认为，2019年，消费对经济发展的基础性作用将继续保持。新的促消费政策将围绕以下方面展开：一是让消费者有商品和服务可消费，提高商品品质，丰富商品和服务选择；二是让消费者有钱消费，增强老百姓购买力；三是让消费者有保障没有后顾之忧地消费，即完善社保、优化消费环境；四是让消费者有时间消费，通过带薪休假等政策来鼓励消费。

“随着我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对GDP的贡献率仍将稳居首位。随着生产和生活消费不断升级，消费结构将进一步优化，中高端消费成为我国着力培育的经济新增长点，推动以现代服务业为主导的经济转型加快行进。”吴琦说，一方面，以医疗健康、教育培训、文化、旅游为代表的生活类服务业符合居民生活消费升级的方向，将快速发展。另一方面，制造业转型升级将推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，人力资本服务、科学技术服务、租赁和商务服务将延续快速增长态势。

(责编：朱江、仝宗莉)