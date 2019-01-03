原标题：电商法为网购撑起法律保护伞

从今年1月1日起，《中华人民共和国电子商务法》正式实施，这是我国首部电子商务领域的综合性法律。网民认为，电商法填补了电子商务领域的法律空白，线上交易从此有法可依，有助于进一步净化消费环境，为消费者网购撑起法律保护伞。

网民“张东锋”认为，过去10年间，我国电子商务交易额增长了10倍以上，成为“互联网+”发展最快的领域。不仅极大改变了人们的生产生活方式，更成为“扩大消费的亮点”和“经济转型升级的新引擎”。

不过，在电子商务迅猛发展的过程中，也出现了一些损害消费者合法权益的问题。网民“虞沨沨律师”表示，一方面，在电商发展的洪流中，往往泥沙俱下、鱼龙混杂，不少产品以次充好、以假乱真，消费者频频中招而维权无门，确实有必要对电商设立准入门槛。根据电商法规定，淘宝、京东等众多平台以及微商领域的大量自然人经营者，需要进行工商登记成为市场经营主体，并依法纳税。另一方面，大平台“店大欺客”的情况也时有发生，刷单、大数据杀熟、捆绑搭售等现象屡见不鲜，进一步加强监管势在必行。

网民表示，法律的生命力和权威在于落实。一直以来，网购消费者维权难、维权成本高饱受诟病，倘若法律武器用起来“不灵光”，在解决问题上“不给力”，就背离了立法的初衷。今后要不断完善法律实施的配套制度机制，尽可能消除人们运用法律维权的现实障碍，把法律的权威和效力彰显出来。

（记者 明航 整理）

(责编：朱江、仝宗莉)