原标题：办园≠办企业 新政降温幼教资本狂热

“一个月学费少则四五千，多则上万”“机构见面就问，还有好的幼儿园收购标的吗”……近期，中央出台《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，针对“入园难”“入园贵”开出药方。新政发布后，相关幼教上市公司股价出现较大幅度波动。

部分民办幼儿园的过度逐利现象如何遏制？新政提出的公益普惠方向，对幼教行业将产生何种影响？《经济参考报》记者近期进行了跟踪采访。

资本狂热：幼教行业成为投资风口

上海市民赵雨婷女士的儿子5岁了，在上海静安区的一家民办幼儿园上学。“这家幼儿园每个月的学费一万多，基本上我的工资都搭进去了。”

谈到为何选择民办幼儿园，赵雨婷说：“民办幼儿园一般标榜自己教的东西多，像我们家小孩在幼儿园的课程包括语言、数学和音乐，英语还有外教。社会上都说不能输在起跑线上，所以再贵也只能咬牙坚持。”

赵雨婷的情况在大城市并不鲜见。近年来，“天价幼儿园”的新闻不时见诸报端。在老百姓感慨“入园难”“入园贵”的同时，也吸引了大批逐利资本。

上市公司威创股份原来的主业是信息可视化。不过在2015年跨界幼教后，尝到了转型“甜头”。财务报告显示，威创股份陆续收购了红缨教育、金色摇篮、可儿教育、鼎奇教育四大品牌，在全国范围拥有连锁和加盟幼儿园近5000家。2018年前三季度威创股份幼教业务实现营业收入4.21亿元，占总收入的比例为51%。幼儿园运营管理服务毛利率在57%左右。

主营玻璃工艺的秀强股份近年来通过收购、新建等方式取得幼儿园及早教中心近100所。2018年上半年，秀强股份教育产业实现收入近9000万元，同比增长41%。教育学杂费及咨询服务的毛利率达到41.8%。

据不完全统计，仅在A股市场，涉足幼教行业或成立相关产业基金的上市公司近20家。

“正由于利润率可观，近年来幼儿园成了投资的‘风口’。”一家国际早教品牌的中国区高管告诉记者，2015年收购一家幼儿园大概要8倍左右的市盈率，到2017年已上升到14倍。“在有的三四线城市，一家幼儿园能卖到1000万元。即使这样还有人批量收购，目标就是打包上市退出。”

教育学者熊丙奇说，随着生活和教育水平的进步，国内家庭对优质学前教育的需求更加旺盛。目前这种公办园难进、民办园高价、“山寨”园低质的现象，显然难以满足民众的需求。如果再继续下去，不但会让家庭的学前教育开支大幅提升，也无益于乱象的治理。

新政纠偏：抵制资本侵蚀教育公益

“到2020年，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%”“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产”——针对幼教行业存在的资本化和过度逐利现象，新政作出明确限制。

新政给幼教行业带来的影响是巨大的。《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布当天，在美股上市的幼教机构红黄蓝一度暴跌超过50%，在A股上市的威创股份宣告跌停。群兴玩具宣布终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金。

“受冲击最大的是很多机构在2018年上半年收购的幼儿园，现在一下子成了‘烫手山芋’。上市上不了，卖又卖不掉。”上述早教机构高管说。

新政为何要封堵民办园的上市路？原因是多方面的。

——资本求快、教育求稳的矛盾充分显露。近年来，一些营利性民办园出于逐利需求，借助资本的力量盲目扩张，导致“数量重于质量”，甚至出现对孩子体罚、喂芥末等恶劣事件。

“资本市场的逐利性，与学前教育作为准公共服务的理念确有不符之处。”华东师范大学教授吴遵民说。

——跨界收购搞业绩承诺或对赌协议。上市公司要定期向董事会和投资者报告业绩，大多与被收购对象签订业绩承诺或对赌协议。比如，威创旗下的可儿教育2017年至2019年的最低承诺业绩（扣非后净利润）分别不低于3846万元、4070万元、4477万元。2017年可儿教育实现净利润4233万元，超额完成目标。

“为完成利润指标，一般要严格控制成本。幼儿园的房租成本是相对固定的，能压缩的包括教师和餐食成本。而压缩这两块成本，势必有人为此买单。”一位幼教业内人士说。

——贩卖“焦虑”导致幼教“小学化”倾向。在教育部门三令五申要求减负的背景下，一些幼儿园的学习任务比小学还重，背后离不开资本的推手。“不能输在起跑线上”“80%考上某某国际学校”——资本加持的学前教育正是通过这类引发人们焦虑的广告宣传，大大降低了“起跑线”的年龄。

华熙基金创始合伙人杜建敏表示，过去几年，民办幼儿园资产成为资本追逐的对象，这一度造成幼儿园估值虚高和市场竞争秩序混乱。新规落地后，对此类行为踩了刹车，以遏制可能存在的过度逐利行为。未来直接把投资幼儿园作为盈利目标或者市值管理目标的，已基本不具有可操作性。

提质降费：普惠幼教有待政策扶持

统计显示，我国公办幼儿园在园幼儿占比约为44%。要达到2020年80%普惠性的标准，上述意见提出，通过购买服务、综合奖补等方式，支持普惠性民办园发展。

地方政府正在加大对学前教育的财政支持力度。沈阳市近日发布《关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》，提出对公办幼儿园给予运行补助，对普惠性民办幼儿园给予奖励性补助。执行城区指导性收费标准的普惠性民办幼儿园，每生每月补助240元；执行农村地区指导性收费标准的，每生每月补助200元。

“我们在福建有个幼儿园，现在收费是每月4000元。地方政府希望通过购买服务的方式，让我们降到每月1000元左右，以达到普惠的标准。”幼儿园投资人章莹说，收入降低了，教学质量还要提上去，这确实是一个挑战。

章莹表示，要完成提质降费的目标，一方面要求政府落实扶持政策，帮助普惠性民办园分担成本。“民办园当前得到的政府资助极少。比如像教师学习培训，基本上没我们的份。”另一方面，社会资本自身也要意识到，办园不是办企业，搞教育必须有情怀，向教育本质回归。

办好学前教育，关键在于师资。《经济参考报》记者了解到，近年来，上海每年新增近3000个学前教师岗位，相关专业毕业生供不应求，甚至出现100多名毕业生引发200多家幼儿园“争抢”的情况。据西南大学教育政策研究所估算，从2016年到2021年，我国学前教育一共需补充超300万名教师，包括近200万名专任教师和130万名保育员。

对此，威创股份表示，未来将向学前教育综合服务商升级。比如上市公司投资了国内最大的幼师服务平台，帮助上百万幼师在线学习和分享。

上海师范大学学前教育系主任李燕表示，扩大学前教育师资供给要多措并举，包括增加学前教育专业人才培养培训规模；为非师范类院校大学生加入保教队伍搭建桥梁；持续提高幼儿园教职工待遇，增强职业吸引力，等等。

“从中长期看，‘严监管’下的学前教育行业依旧存在机遇与投资可能，具体包括产业上延至早教、托育，优质玩教具、幼儿书籍板块以及幼师培训等领域。”安信证券的报告指出。

(责编：朱江、仝宗莉)