原标题：天津十部门打击保健品违法行为，开展3个月专项整治

【津云直击】我市重拳打击清理整顿各类保健品违法行为

为进一步规范市场经营秩序，打击“欺诈、虚假宣传、夸大宣传”等保健品违法行为乱象，切实维护消费者合法权益，保障和改善民生，按照市委、市政府统一部署，市市场监管委会同市委政法委、市卫健委等10部门从即日起发起为期3个月的打击、清理整顿保健品乱象专项整治行动。津云记者分多路现场直击。

在长虹公园、熙悦汇购物中心等人员密集区记者看到，不少市民正通过展板和宣传手册了解保健食品选购常识，咨询如何保护自身合法权益。家住南开区临潼西里的蔚金藏说：“我老伴刚做过一个小手术，遛弯时总能碰到宣传保健品的人让我们填问卷、听讲座，现在我更明确了一点：说保健品啥都治，就是欺诈！”

河北区市场监管局来到富强道瑞齐宁康健之道体验店，现场十几名中老年人正在“治疗仪”上体验。现场，执法人员看到现场悬挂的瑞齐宁涉及“联系体内的修行和觉悟的方式，开启人体免疫与人生福报系统，从而改善体质”，当即提出质疑：“这个有科学依据吗？老人使用的仪器有医疗器械许可证吗？”在进一步检查后，执法人员已要求该店停业整顿。

“按要求，超市专区专柜销售保健食品，不能和其他食品混放销售，而且所有商家必须公示证照。同时，保健食品要有小蓝帽标识、27种功效不能夸大宣传、不适宜人群的标注、储存方法等都是上岗必考内容。”华润万家友谊路店店长崔立节向记者介绍。“去年全年，河西区实施了‘护老行动’，覆盖所有社区，给老年人提供辨别保健食品的知识，同时我们还加强了打击力度，依法查处了8起保健食品虚假宣传的案件。”河西区市场监管局局长李国君说。

记者另获悉，此次专项整治行动将从即日起为期3个月，行动以社区、城乡结合部、乡镇、村居为重点区域，以具备开办讲座条件的经营单位及酒店、会所、活动中心为重点场所，重点在老年人保健品及广告宣传中存在的虚假、夸大等突出问题。“以免费体验、举办会议讲座、旅游、义诊等形式销售保健品的行为是重点。我们将严厉查处以‘会销’‘网络销售’‘电话营销’‘有奖促销’和‘销售返利’等形式的违法销售保健品的欺诈和虚假宣传行为，同时查处各类保健品广告违法行为，查处以仿冒手段‘搭便车’‘傍名牌’不正当竞争行为。其中，涉嫌犯罪的，将及时移送公安机关依法追究刑事责任。”市市场监管委相关负责人说。

此次专项整治行动将通过“88908890”热线电话和官方网站等，及时回应并处理消费者投诉，举报有奖。

(责编：杨曦、仝宗莉)