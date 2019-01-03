原标题：国务院批复雄安新区总体规划 严禁大规模商业房地产开发

近日，国务院正式批复《河北雄安新区总体规划（2018—2035年）》（以下简称“《规划》”），指出雄安新区将与北京城市副中心形成北京新的两翼，高起点规划高标准建设雄安新区、创造“雄安质量”、建设“廉洁雄安”、打造推动高质量发展的全国样板、建设现代化经济体系的新引擎。

《规划》指出，要紧紧抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，重点承接高校、科研院所、医疗机构、企业总部、金融机构、事业单位等非首都功能，促进生产要素合理有序流动，增强雄安新区内生发展动力。并创建数字智能之城。坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，建设宽带、融合、安全、泛在的通信网络和智能多源感知体系，打造智能城市信息管理中枢。

但在开发建设方面，《规划》强调，坚持以资源环境承载能力为刚性约束条件，严控城镇规模和城镇开发边界，实现多规合一，将雄安新区蓝绿空间占比稳定在70%，远景开发强度控制在30%。其中，集中建设起步区，率先开发启动区，集约发展外围组团，稳步推进新型城镇化，有序引导人口、产业合理分布，分类打造特色小城镇。

《规划》同时指出，雄安将建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度和房地产市场平稳健康发展长效机制，严禁大规模商业房地产开发，原则上不建高楼大厦。

在路网交通方面，《规划》显示，将加快建立连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络。完善雄安新区与外部连通的高速公路、干线公路网，实现多种交通方式顺畅换乘和无缝衔接。

盘古智库研究员方烨表示，《规划》的发布意味着雄安新区进入发展建设阶段。其目标分别是近期疏解北京非首都功能、中期升级京津冀协同发展战略、远期修复中国经济南北长期失衡。

“雄安也将成为多种长效机制的试验田，例如拒绝炒房、炒地、炒户籍、炒房租等，雄安新区建设在新区规划、城市建设、绿色发展方面已经进行了有益探索。”有业内人士表示。

(责编：杨曦、仝宗莉)