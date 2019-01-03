原标题：2019年外储仍将保持在3万亿美元左右

中国人民银行行长易纲近期表示，2018年中央外汇业务中心实现了外汇储备资产风险和收益的平衡，为服务国家发展战略、保障国家经济金融安全作出了重要贡献。

截至11月末，我国外汇储备规模约为3.09万亿美元，近两年来保持基本稳定。东方金诚首席宏观分析师王青昨日对《证券日报》记者表示，按照IMF在不同的汇率制度及跨境资金流动管理模式下的标准衡量，我国外汇储备均处于充裕水平。因此可以说，外汇储备是当前支持我国宏观经济稳健运行的一个强点。

王青表示，外汇储备首先反映的是一国对外支付能力以及对外债的保障能力。因此，适度充裕的外汇储备规模有助于稳定国内外市场对我国宏观经济和人民币汇率的信心，能够为国内宏观经济运行提供一个正常、有利的外部环境，发挥宏观经济稳定器的作用。

中国银行国际金融研究所外汇研究员王有鑫昨日对《证券日报》记者表示，外汇储备规模是发达国家衡量我国风险的重要指标，外储如果持续下降会引发市场对我国外汇储备充足性、对外偿付性和人民币汇率稳定的担忧。经过测算，在高管制情况下我国外汇储备合意规模的下限约为1.6万亿美元，目前我国外汇储备实际值超过3万亿美元，我国金融机构和居民还有2万多亿美元的境外资产，足以应对国际收支、外债兑付和居民跨境资产配置的需要。因此，无需过度担忧。

国家外汇管理局发布的统计数据显示，2018年1月份至11月份，中国外汇市场累计成交171.96万亿元（等值26.02万亿美元）。银行累计结汇113754亿元（等值17259亿美元），累计售汇117166亿元（等值17748亿美元），累计结售汇逆差3412亿元（等值489亿美元）。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，近一段时期，国际环境错综复杂，外部压力持续存在，但我国外汇市场总体呈现双向波动、基本稳定的格局，没有出现趋势性的变化。这一方面体现了我国经济平稳运行的根本性作用，另一方面也说明外汇市场参与主体更趋理性，适应外部环境变化的能力不断提升。未来，我国将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展，有助于进一步夯实我国外汇市场稳定的基础。

王有鑫表示，2019年外汇储备将在3万亿美元上下波动，不同月份将有升有贬。从不利的方面看，随着人民币国际化的发展、人民币跨境结算的增加和贸易顺差的收窄，外储来源可能将继续减少，不过这是正常现象，在本币结算背景下也没有必要持有过量的外汇储备。从积极的方面看，我国金融市场开放加大，境外机构和个人对我国人民币金融资产的需求增加，跨境资本流动将继续保持净流入态势，将对外汇储备形成支撑。

王青表示，2019年我国外汇储备仍将保持在3万亿美元上下的稳定水平，继续处于充裕状态。具体来看，在中美贸易摩擦背景下，2019年我国经常项目很可能出现一定幅度的逆差，而伴随我国金融市场对外开放程度加大，资本与金融项目平衡仍将保持顺差局面。“一顺一逆”将保障我国国际收支大体维持平衡格局。2019年美元指数上行动力大概率减弱，人民币市场贬值预期不会明显聚集，银行结售汇逆差局面可控。而外汇储备资产价格和汇率折算带来的影响较低。由此，三个主要因素均不会带来明显冲击，我国外汇储备保持基本稳定的基础依然坚实。（本报记者 苏诗钰）

(责编：朱江、仝宗莉)