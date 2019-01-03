原标题：国务院常务会议部署促进综合保税区升级

国常会部署促进综合保税区升级

逐步全面适用跨境电商零售进口政策，率先推广自贸区试点经验

国务院总理李克强1月2日主持召开国务院常务会议，部署对标国际先进水平促进综合保税区升级，打造高水平开放新平台；决定推出便利化改革措施，解决企业反映强烈的“注销难”问题。

会议指出，按照党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的决策部署，完善综合保税区营商环境，进一步促进贸易投资便利化，有利于稳外贸稳外资、保持合理进出口规模、打造对外开放新高地，有利于培育国内市场、激发内需潜力。会议确定：一是便利企业内销。在综合保税区推广增值税一般纳税人资格试点。允许区内加工制造企业承接境内区外委托加工。区内加工生产的手机、汽车零部件等，内销时不再申领自动进口许可证。二是促进研发创新。除禁止进境的外，对区内企业用于研发的进口货物、物品免于许可。综合运用保税等政策，支持研发创新机构在区内发展。对区内新设研发、加工类企业，经评定符合标准的，直接赋予最高信用等级。三是推进物流便利化。企业生产经营中符合条件的物品入区、保税货物点对点直接流转，可免于报关。对区内融资租赁企业进出口大型设备涉及跨关区的，可实行海关异地委托监管。允许汽车整车进口口岸的综合保税区开展进口汽车保税存储、展示等业务。四是培育新业态。允许区内企业开展高技术、高附加值、符合环保要求的保税检测、全球维修和再制造业务。支持发展国际服务外包业务，促进跨境服务贸易。逐步在综合保税区全面适用跨境电商零售进口政策。支持具备条件的综合保税区开展商品期货实物保税交割业务。五是支持综合保税区率先推广自贸试验区试点经验，推动各类海关特殊监管区域整合提升。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，综合保税区是目前我国开放层次最高、外向型功能最齐全的区域和业态。整合提升综合保税区的资源和基础，充分发挥综合保税区的桥头堡和支撑点作用，是当前进一步扩大开放、形成全面开放新格局的着力点，也是扩大内需、形成强大国内市场的支撑点。

吴琦指出，之前综合保税区更注重走出去，与国内市场有所脱节，无法适应国内消费升级的需求，同时，过去引进来也过多强调外资规模的增长，一定程度上忽视了提升利用外资质量，没有充分发挥外资的溢出效应，做好引进先进技术和设备的消化吸收再创新，提升创新应用水平。综合保税区优惠政策虽多，但在企业内销、研发创新、物流便利化、培育新业态等方面有待进一步完善相关政策。“当前政策的着眼点也是基于两个方向，一是减税降负、简化程序，促进综合保税区与国内市场更有效衔接。二是为培育和发展新技术、新业态、新模式创造更好的营商环境，带动创新经济的发展。”吴琦说。

(责编：杨曦、仝宗莉)