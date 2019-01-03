原标题：普惠金融定向降准考核标准调整 利于解决小微融资问题

2019年1月2日，中国人民银行官方发布公告，称决定调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准。对此，业内表示，央行的政策有利于扩大商业银行的信贷投放能力，使更多的小微企业收益，对实体经济解决融资难、融资贵起到一定作用，银行未来对于相关领域的支持力度也会加大。

据中国人民银行公告显示，决定自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。这有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。

对于央行的决定，交通银行高级研究员武雯认为，一方面，原有定向降准的领域主要是小微企业和“三农”贷款，此次范围调整不仅覆盖了上述贷款，还将政策延伸到民营，双创等金融领域贷款，政策外延更加完整和丰富。

“政策体现了引导金融机构进一步下沉客户重心，聚焦民企，小微融资的一贯思路。有利于修复宏观信用环境，促进银行业进一步加大对该类企业的信贷投放，使更多的小微企业收益，助力实体经济发展。”武雯说，另一方面，由于考核标准的放宽，相关金融机构更易达标，意味着可用资金的增加，这样会带来流动性的增强和降低资金成本，从负债端引导银行资产端的投放，因此，有利于扩大商业银行的信贷投放能力，对实体经济解决融资难、融资贵起到一定作用，银行未来对于相关领域的支持力度也会加大。

交通银行金融研究中心高级研究员何飞持有类似的观点。他认为，此次普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准调整有两层含义：一层含义是原享受优惠的授信企业信贷规模可以从最高500万元提升至最高1000万元，由此提升了单户小微企业的授信额度，能够更好地满足小微企业经营需求。另一层含义是将原来不属于优惠政策范围内的500万－1000万的小微企业纳入进来，这有利于扩大银行服务小微的范围，让更多小微企业受益。

何飞还表示，此次标准调整对商业银行更好开展普惠金融也有利，至少有以下几方面：一是能够降低银行服务小微的成本，包括资金成本、操作成本等。二是有利于银行扩充小微服务范畴，无惧成本上升压力。三是有利于银行因企施策，信贷模式有望进一步优化，小微风险管控能力将获得提升。“应该说，这次调整是在过去展业经验和当前需求基础上作出的多赢决定。当然，在实际执行中，可进一步监测银行服务不同规模小微企业的比例，防止出现‘好大恶小’的现象。”何飞表示。

校对：范锦春

(责编：杨曦、仝宗莉)