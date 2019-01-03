住房租赁市场或跟进三大利好举措

■本报见习记者 孟 珂
去年12月22日，国务院正式对外发布《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，其中规定住房租金专项附加扣除尤其引人关注。对于租房者而言，住房租金专项附加扣除或可帮其减免数百元的个税，这无疑是给租房者一个大大的新年红包。
那么今年住房租赁市场还将有哪些措施跟进？上海易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，对于今年租赁市场来说，有可能出现较大的动作或将体现在以下几点：一是租赁市场的同权动作会增加，即各类和教育配套等有关的政策内容会比较多。二是租赁市场的用地供给会增加，尤其是集体建设用地的配建。三是租赁市场的发展会强调需求导入，类似租金补贴等。
根据中原地产研究中心统计数据显示，2017年至2018年多家银行与开发商投入租赁市场数千亿元资金。“过去两年中，租赁市场持续被关注。近日召开的全国住房和城乡建设工作会议也提及了补齐租赁住房短板。因此从市场趋势看，租赁作为政策鼓励的房地产发展方向，涉足的资本与开发商或将在2019年继续大幅度增加。”中原地产首席分析师张大伟昨日对《证券日报》记者表示。
对于后续租赁市场的变化，严跃进表示，风险方面需要警惕空置率增加，同时也要关注部分收购房源项目租金上涨过快等现象。此外，从大趋势看此类租赁市场的发展，后续政策鼓励政策和引导政策会越来越多。
同时，住房租赁市场还面临着居住价格过高的问题，对此，严跃进认为，过去对租赁市场的居住价格管控较少，如今发展租赁市场已成为今年政策调控的热点，所以在物价上涨的情况下，住房租赁价格应从民生角度进行把控。并且租赁房屋的安全质量监管也将是今年住房租赁市场的工作重点，应尽快出台明确的法律依据和合适的监管主体。以北京为例，对于出租房屋的质量，《北京市房屋租赁管理若干规定》明确提出：出租房屋的建筑结构和设备设施，应当符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不得危及人身安全。
此外，张大伟还表示，租赁市场调控还将持续，建立“租售同权”的住房制度，不仅仅是房地产长效调控的政策之一。还要鼓励租赁消费，稳定租赁关系，赋予租房者更多的权利，这些都是科学住房观念的一个重要环节，有助于避免房地产市场的大起大落，减少非理性购房需求。
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