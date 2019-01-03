原标题：三四线城市楼市调控试探性微调 两类城市有望获政策松绑

本报记者 杜雨萌

持续两年多的房地产市场调控政策，于去年底出现了一些变化。

先有山东省菏泽市取消新购住房限制转让期限，后有广州市松绑商服类物业，明确2017年3月30日前土地出让项目不再限定限售对象，可售个人。与此同时，湖南省衡阳市关于限价令撤销“一日游”的操作，同样被市场报以高度关注。

“对于三线、四线城市来说，今年房地产市场调控政策出现微调的案例，有望进一步增多。”昨日，中国银行国际金融研究所研究员李赫在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，2018年上半年，三线、四线城市房地产乱象导致房价上涨过快，已经在需求端过度消耗了未来购房者的购买力，再加上棚改政策调整导致供给端也出现下滑，因此，供需两端同步走弱或成为部分三线、四线城市政策松绑的主要原因；其次，对于遵义、泸州等人口净流出的三线、四线城市来说，如果没有政策方面的调整，未来很难持续吸引外来人口以及购房者在本地定居；最后，在“稳房价”的背景下，由于目前三线、四线城市房价下降压力较大，要想稳住房价，势必要在政策上做出一些微调。

“要想弄清房地产调控政策未来会在哪些方面进行调整，首先要清楚地方政府对哪些政策有自由裁量权。”李赫认为，由于限购、限价、限售及规定社保缴纳年限等政策是由地方政府自行规定，此类政策很有可能是调控政策松绑的首要出发点。

除限价措施有望放松外，58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时分析称，信贷政策和限商政策也有望出现不同程度的微调。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对记者表示，两类城市有望获得政策松绑许可：一是地方财政收入、地方债务偿还对房地产相关税收和土地出让金收入依赖程度较高的城市；二是经过本轮楼市调控后，一些房地产交易、土地出让下降程度过大的城市，这类城市一般集中在三线、四线城市，在前期“一刀切”的房地产调控政策引导下，被迫采取了不符合自身楼市发展状况的城市。

值得关注是，尽管目前一线、环一线及部分热点二线城市房价已经出现了明显回调，但李赫认为，由于此类城市多表现为人口持续流入或有一定数量的人口基数，且刚需购买力较强，所以，预计政策松绑可能性较低。

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