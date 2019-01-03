原标题：去年官方九提房地产税 专家推测今年或征求意见

■本报记者 包兴安

今年1月1日起，重庆市主城个人新购高档住房房产税起征点将由2018年的15455元/平方米调整为17630元/平方米，引发了热议。那么筹备多年的房地产税立法2019年会不会取得实质性进展？

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示， 此次重庆房产税起征点上调，是重庆市根据近年来房价上涨的情况，对已经实施的房产税试点政策进行例行的调整。

如是金融研究院高级宏观策略研究员杨芹芹对《证券日报》记者表示，重庆提高房产税起征点，主要是为了配合房价走势。自2011年开征以来，重庆已在多个房价上涨年份上调起征点，使得房产税征收更加合理。

重庆房产税的征收对象为个人拥有的独栋商品住宅、个人新购的高档住房。高档住房是指建筑面积交易单价达到上两年主城九区新建商品住房成交建筑面积均价2倍(含2倍)以上的住房、在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房。

杨芹芹表示，上海和重庆作为房产税试点城市，在征收对象、免税面积、税率、计税依据等方面存有差异，总体来看重庆的税率略高于上海的税率，尽管总体的调控效果都不显著，但重庆调控房价的政策效果要明显好于上海。

黄志龙认为，整体来看，上海、重庆两地房产税由于覆盖面比较低，对楼市的作用十分有限。

值得注意的是，相比上海、重庆的房产税，对于一字之差的房地产税，记者梳理发现，从2018年3月份政府工作报告提出，要稳妥推进房地产税立法，到9月7日，十三届全国人大常委会立法规划公布，房地产税法被列入第一类项目，再到12月5日，国家税务总局答复政协提案指出，在推进房地产相关税收制度立法与改革过程中，统筹研究房地产交易环节与保有环节的税收政策。这期间，官方就有过9次表态。

杨芹芹表示，由于房地产税的受众面广，我国在推进过程中较为谨慎，房地产税草案起草已耗时超过2年，采用小碎步式。虽然目前官方尚未公布明确的房地产税立法时间表，但从各部委透露的信息可以推算大致的进程。

杨芹芹说，2018年全国两会期间，全国人大发言人张业遂称“房地产税法方案已在内部征求意见”、“对现行的税收条例修改上升为法律，力争在2020年前完成。”可以断定房地产税法草案轮廓已逐渐清晰，正处于后期完善阶段，2019年房地产税法草案可能会开始公开征求意见，并提请人大常委会进行审议。考虑到房地产税涉及面较广且相对敏感，预计会经过三审，周期较长。虽然房地产税越来越近，但应该不可能仓促出台，全面开征至少还需要两年到三年的时间。

黄志龙表示，根据全国人大的立法规划，房地产税将在本届人大任期内完成，根据中央改革的统一部署，2020年前后完成立法的可能性较大。

推出房地产税对楼市有何影响呢？黄志龙认为，房地产税是房地产市场长效机制的关键环节，但也不能以毕其功于一役的心态看待房地产税政策出台，当前房价泡沫、房地产市场乱象是中央和地方财政体制、土地制度、金融体制等多重因素形成的，只有在这些领域的改革基本完成，体制基本理顺，才能根本上解决房地产市场的问题。

杨芹芹认为，从国际经验看，房地产税主要作用是调节收入分配，促进社会公平，筹集财政收入。美国、日本这些出现房地产泡沫的国家都有房地产税，但是并没有因征收房地产税抑制房价上涨。从国内经验看，上海和重庆自2011年推进房产税试点以来，房价不跌反涨，房地产税对房价的调控作用效果并不明显。这是因为房价变动主要取决于房地产市场的供求关系，房地产税主要是短期情绪冲击，尤其是对于人口集中、需求旺盛的城市，房地产税的征收对房价的抑制作用十分有限。

(责编：朱江、仝宗莉)