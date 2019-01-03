原标题：专家：建立房地产长效机制从“1+3”入手

■本报见习记者 刘伟杰

“房地产长效机制的建立并非像出台政策一样简单容易，这种调控机制具有长期性、复杂性及反复性，预计建成需要十年时间方可达到理想效果。”中国房地产业协会前副会长兼秘书长顾云昌昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

住建部近日表示，今年要继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，着力建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，坚决防范化解房地产市场风险。

顾云昌指出，建立房地产长效机制简单来说是从“1+3”入手，“1”是指住房制度，包括住房市场体系和住房保障体系，这是住房制度的本质和最重要的内容；“3”是指三方面的机制体制改革，分别是土地供应体系、财税体制、金融货币体制。目前来看，四个方面的机制建设与改革都有所落地，但距离理想状态仍有较大差距。

中原地产首席分析师张大伟昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，建设房地产长效机制的最大难点在于土地财政，如何理顺“卖地财政”并解决地方财政收入问题具有很大难度。

张大伟指出，当前一线、二线城市，受土地供小于求导致地价较高，地方政府无须多卖地就可满足财政需求，因此地方政府主动加大土地供应的意愿并不高。反观一些三线、四线城市，恰恰面临土地财政压力被迫多卖地，尽管这些地方的房地产市场已是供大于求。因此，在土地供应方面的进展相对滞后，政策的制定和执行也有较大偏差。

对于土地供应体系，顾云昌表示，目前已提出多主体土地供给，包括农村建设用地入市、宅基地入市等。其中，农村建设用地入市仍处在试点中，宅基地入市还未达到立法高度，存在较多障碍，包括城乡土地统一市场问题等，这对租赁市场也有较大益处。

“租赁机制是未来长效机制中的重要环节”，张大伟指出。

此外，顾云昌还表示，由于M2过去增长过快导致房价上涨过高，当前金融体系中直接融资比例太低，间接融资太多，已影响到房地产市场的健康发展，这涉及金融体制改革。

(责编：朱江、仝宗莉)