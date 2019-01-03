去年12月份网贷迎来清退潮 217家退出 环比上升131%

■本报记者 刘 琪
据第一网贷发布的《2018年12月份全国P2P网贷行业快报》显示，2018年12月份，全国网贷成交额912.07亿元，环比略降1.72%，同比下降67.32%。平均综合年利率9.05%，环比略升0.07个百分点；同比略升0.04个百分点。平均借贷期限为10.8个月，环比缩短0.22个月，下降2%；同比延长3.16个月，增长41.36%。
截至2018年12月末，全国P2P网贷的贷款余额12094.21亿元，环比下降4.25%，同比降低29.74%。
在网贷平台数量方面，截至12月底，全国基本正常平台1363家。退出平台累计4407家。
与此同时，退出网贷行业的平台达217家，同比增加130家，上升149.43%；环比增加123家，上升130.85%。退出数量仅次于网贷“爆雷潮”最高峰7月份的263家。
值得一提的是，在退出的网贷平台中，良性（含准良性）退出率62.21%，高于2018年全年的35.88%。而7月份退出的网贷平台几乎都是被动退出，12月份退出的网贷平台则是以主动退出为主。12月份网贷平台良性退出率62.21%，系我国网贷诞生十一年来最高。
中国互联网金融协会统计分析专委、中国P2P网贷指数课题组负责人胡尔义在接受《证券日报》记者采访时认为，从网贷大数据看，网贷平台的淘汰和准淘汰率已超过80%。截至12月底，全国基本正常网贷平台1363家，累计退出4407家，后者是前者的3倍多。这些退出网贷平台，能够全数兑付投资人本息的案例极少。提现困难、失联跑路等非良性状态约90%，导致投资人损失惨重，社会影响恶劣，教训深刻。
胡尔义强调，落实政府网贷贷款余额“新规”的网贷平台退出，则与过去完全不同，特别是对于“小而美”的网贷平台。目前，中小微企业正遭遇“融资高山”，特别是年底资金格外紧张之时，若突然违反合同断贷，也有可能伤害借款人利益，引发投资人恐慌，导致“新规雷”。因此，如何真正进行良性退出也考验着各方智慧。
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