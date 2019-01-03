原标题：ofo半个月退24万户押金 顺丰申请冻结公司账户或先拿钱

■本报记者 李乔宇

新年伊始，ofo正在陷入新的麻烦。

2018年12月30日，据中国裁判文书网披露信息显示，深圳市顺丰综合物流服务有限公司向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请，请求冻结被申请人东峡大通（北京）管理咨询有限公司（ofo小黄车运营主体）在招商银行天津分行鞍山西道支行所设账户11×××06的账户存款1375.06万元，同时中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司为申请人提供相应担保。

对此，顺丰方面对媒体回应称：“因对方未按时支付运输费用，所以申请冻结资产。”据《证券日报》记者了解，除顺丰控股外，百世物流、云鸟、德邦物流等物流企业亦与ofo有所纠纷。

消息一出，本就担忧押金难退的ofo用户更加焦虑。有ofo用户对《证券日报》记者坦言，公司资金被冻结后，押金将会更加难退。亦有用户直言“ofo退押金是不是更没戏了”。

上海社科院互联网研究中心首席研究员李易对《证券日报》记者表示，与企业相比，个人用户更显弱势。“即便一家有10口人，10口人全部都交了ofo押金，这家人也不太可能去起诉ofo，不太现实。”李易分析，“ofo肯定会优先向企业还款，尤其是大的企业。”

有ofo相关供应商告诉《证券日报》记者，供应商的欠款可能会被优先还。“主要是因为功能供应商的金额比较大，也比较集中，而用户额度小且分散。所以供应商这边优先解决是有可能的。”前述供应商人士如是说。

上海创远律师事务所高级合伙人许峰律师告诉《证券日报》记者：“顺丰方面有可能先拿到ofo欠下的钱。”许峰进一步谈到，顺丰如果没有抵押等担保，冻结账户与否跟消费者的押金债权都是平等的。“当然这是进入破产程序的情况下，如果不进入破产程序，冻结有可能先拿到债权款项。”许峰指出。

值得一提的是，从ofo押金排队顺序来看，部分用户或已退回押金。据《证券日报》记者了解，截至2018年12月19日，在申请ofo退押金的序列中，有1114.88万位用户排在《证券日报》记者之前，截至2019年1月2日，这个数字减少至1090.69万户。这或许意味着，半个月内，24万位用户退回押金。

(责编：朱江、仝宗莉)