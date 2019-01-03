众志成城打赢脱贫攻坚战

党的十八大以来，习近平主席把脱贫攻坚工作摆上治国理政的突出位置，提升到事关全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的新高度，纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，打响了一场波澜壮阔、彪炳史册的脱贫攻坚战。习主席深刻洞察把握扶贫开发的历史进程和特点规律，创造性提出精准扶贫、精准脱贫基本方略，指出了脱贫攻坚必须直面的矛盾和问题、必须把握的思路和方法，是做好新时期扶贫开发工作的重要方法论，也是我们众志成城打赢脱贫攻坚战的根本遵循。当前，武警部队参与“三区三州”脱贫攻坚到了发起总攻、决战决胜的关键阶段，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以更有力的行动、更扎实的工作，坚决打赢这场战役。

深刻领悟“精准”要义

新思想从实践中产生、并在实践中发展。2013年11月，习主席首次提出“精准扶贫”。之后，习主席在多个重要场合系统阐述“精准扶贫、精准脱贫”基本方略。精准扶贫、精准脱贫，打赢脱贫攻坚战，成为新时代中国扶贫脱贫的主旋律。习主席关于扶贫工作的重要论述，深刻揭示了脱贫攻坚的阶段特征、科学规律和实现路径，具有深厚的理论内涵、鲜明的政治意蕴和突出的实践指向。

重诺践诺的使命担当。习主席瞄准农村7000多万贫困人口脱贫这块最突出的短板，亲自挂帅打响精准脱贫攻坚战。习主席深刻指出，全面建成小康社会，是我们对全国人民的庄严承诺。他反复强调，“小康路上一个都不能掉队”“要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，确保不漏一村不落一人”，充分彰显了精准扶贫鲜明的人民立场和价值取向。

靶向施策的思维方法。习主席洞察传统扶贫方式的局限，深刻指出，“扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。”他反复强调，“对症下药、精准滴灌、靶向治疗”“做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准”。这些要求蕴含着具体事物具体分析、具体问题具体对待的科学思维方法。

求真务实的工作作风。推进精准扶贫、精准脱贫，必须把握规律、务求实效。习主席深刻指出，攻坚战就要用攻坚战的办法打，关键在准、实两个字。只有打得准，发出的力才能到位；只有干得实，打得准才能有力有效。他强调，领导工作要实、任务责任要实、资金保障要实、督查验收要实。这些都充分体现了实事求是、求真务实的思想方法和工作作风，指明了精准扶贫的实践标准和作风要求。

能打善战的过硬本领。打赢精准脱贫攻坚战，不仅考验决心和意志，更考验行动和能力。习主席强调，对基层干部，重点是提高实际能力，培育懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。这充分揭示了精准既是方法要求，也是能力要求。

准确把握“精准”要领

精准扶贫、精准脱贫，是习主席关于扶贫工作的重要论述的核心内容，蕴含着打赢脱贫攻坚战的基本规律、重大原则和科学方法。

坚持“精”字当头，旨在提质。精准筹划到位，进一步把精准扶贫、精准脱贫工作与群众的具体需求高度契合起来，做好一对一、点对点的微观筹划，实现“量身打造”“个体定制”。精确发力到位，群众哪方面发愁、哪方面没保障，就盯着哪方面使劲，切实帮到要害。特别是当前脱贫攻坚进入倒计时，需要集中优势兵力攻堡垒、拔山头，重点解决深度贫困问题。要着力改善深度贫困地区发展条件，着力解决深度贫困地区群众特殊困难，着力加大深度贫困地区政策倾斜力度，确保深度贫困地区和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。坚持精细控制到位，实施精细化管理，把每项任务、每个环节、每个步骤都抓细踩实，确保脱贫攻坚高质高效。

坚持“准”字为要，重在求效。把脉析贫要准。“三区三州”的深度贫困村，基本上是偏远闭塞的少数民族聚居村，基础设施滞后、生存条件恶劣，每个村的脱贫瓶颈、致贫症结、发展潜能都不尽相同，对这些个性特点、特殊情况、内在规律还需深入研究把握，形成清晰的“现状图”“明白账”。开方治贫要准。坚持一村一策、一户一策、一人一策，真正找准靶子。考核评估要准。实行严格的考核评估，注重群众实际收入有没有增加、群众精神面貌有没有改观、群众生产生活有没有改善、帮扶成果可不可持续。通过较真碰硬的考核，确保脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起时间和历史检验。

坚持“实”字贯穿，要在落地。感情投入实打实，要主动与贫困群众打成一片、坐在一条板凳上融洽感情，赢得他们的信任和支持，夯实扶贫工作的感情和思想基础。帮扶措施实打实，立足当地资源禀赋、产业基础和市场需求对症施策，推动扶贫资源配置与帮扶对象需求无缝对接，实现由救济式扶贫向开发式扶贫转变，由供给导向型扶贫向需求导向型扶贫转变。项目推进实打实，立起督导考核、奖惩激励的“指挥棒”，把好方案变成好项目。

坚持“稳”字托底，贵在持续。要把稳定增收与管控风险统一起来。产业扶贫是稳定脱贫的主渠道，但发展产业项目不可控因素很多，建设管理、产品销路、收益收效都有一定风险。要加强项目的可行性研究论证，搞好项目风险评估和规避；要找好村企联姻的“婆家”，提升抗风险能力；要积极拓宽产品销路，确保产品卖得出去。要把稳定脱贫与长远发展统一起来。更加注重产业扶持、增强造血功能，更加注重扶志扶智、激发内生动力，更加注重目标统筹，把脱贫攻坚与乡村振兴战略、区域协调发展战略等对接起来，使帮扶工作更具科学性、更有生命力。

全面落实“精准”要求

打赢“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚战，是一场没有退路的硬仗，越是时间紧任务重，越要全面贯彻精准要求，确保“集中火力”打赢攻坚战。

党委领导既要挂帅、也要出征。武警部队党委一直将脱贫攻坚工作作为党委工程、主官工程强力推进，明确要求部队主官要担任扶贫点点长、项目长。特别是针对“三区三州”定点和结对帮扶的实际，各级主官当好第一责任人，把工作做深做细做到位。

筹划组织既讲实际、也重实绩。要把实事求是的思想路线贯穿精准扶贫全过程，既把规划图做“精”，去伪存真、直击痛点；又把施工图做“准”，奔着实效去，围绕群众的实惠做，把雪中送炭的工作做扎实，确保扶贫工作实实在在，惠及群众的成果也实实在在。

帮扶投入既重有形、也重无形。精准体现在对贫困对象的精准施策上，也体现在对帮扶能力的精准把握上。人民军队面对困境的顽强斗志，千锤百炼的过硬作风，具有强大感召力凝聚力的组织功能，善于发动群众团结群众的政治能力等，这些都是帮扶优势。加强思想意志扶贫、精神文化扶贫和党建扶贫，把贫困村党支部打造成引领脱贫攻坚的坚强战斗堡垒，留下永远不走的工作队。

攻坚克难既要用力、也要用势。精准扶贫打的是整体仗团体赛，必须凝聚军地合力。部队各级要注意尊重地方、依靠地方，与地方扶贫脱贫工作对接起来、贯通起来，增强整体合力。要注重加强与驻地党政机关和扶贫责任单位、驻村工作队的沟通联系，搞好资源共享，共同研究解决重难点问题，推动形成军地齐心、合力攻坚的生动局面。

工作推进既重进度、也重质量。习主席强调，脱贫攻坚时间紧、任务重，必须真抓实干、埋头苦干。既要强化时间观念，精准细化清单、精准压实责任，实施挂图作战、倡导紧张快干，确保每个节点都完成既定计划，也要保质保量，始终以脱贫基准线和群众满意度为标尺，一锤接着一锤敲，真正以过硬的脱贫质量履诺践诺。

全程坚持既融进去帮、也深进去学。我们党一贯秉持的人民立场和群众路线，既鲜明地标定着尊重人民、依靠人民、服务人民的价值追求，也内在地包含着深入人民之中、虚心向人民学习的深刻内涵。部队帮扶的贫困村，大多红色基因厚重。参与脱贫攻坚要珍惜机会、用好平台，使参与脱贫攻坚的过程成为提升素质、摔打队伍的过程，实现助民与兴军的双促进、双丰收。

（作者为武警部队政治委员）

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 12 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)