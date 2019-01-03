下好先手棋 强体促振兴

■经营性事业单位全部转企

■公益性事业单位优化整合

■行政类事业单位政事分开

本报沈阳1月2日电 （记者王金海、胡婧怡）“我们单位过去按照行政机构的方式管理，科研人员出国交流很困难。现在按照公益性事业单位管理，科研人员终于有望出国了！”辽宁省干旱地区造林研究所所长张文臣不无感慨地说，事业单位改革后，人员出国交流顺畅了，对单位科研和个人发展都有利。

经营性事业单位全部转企，公益性事业单位优化整合，行政类事业单位政事分开……一场深刻的变革在辽沈大地铺开。辽宁以事业单位改革作为深化机构改革的“先手棋”，按照政事分开、事企分别、管办分离原则，破除体制机制障碍。

张文臣原来所在的辽宁省干旱地区造林研究所是省林业厅下属的科研事业单位，在改革中并入省农业科学院，与其下属的原省水土保持研究所合并。“之前两家单位都在朝阳市，相距10公里，专业相近，但隶属不同，各自工作互不联系”，张文臣说，“整合后，重新组建的省农业科学院横跨省农科院、省林业厅、省海洋渔业厅3个省政府直属部门的多学科领域，能够在科技共建、农业发展、脱贫攻坚等方面释放合力能量。”

推进机构改革涉及多方利益，需要智慧，更需要担当。辽宁针对事业单位多、小、散、弱，重复设置、定位不清、职能分散等突出问题，2018年全省27514个公益性事业单位优化整合为2366个，涉及人员41万人；全省1174个经营性事业单位转企改制组建集团；75家省直事业单位承担113项行政职能，全部划入党政机关。

改革强化了事业单位的公益属性，而经营性事业单位则转企改制组建集团，按照“人随事走”原则，从事经营业务的事业编制人员成建制转入企业，实现事企分开。辽宁省直先后组建省交投集团、环保集团、辽勤集团等12个企业集团，共涉及事业单位183个，资产3300多亿元，收回事业编制1.4万余个，有效解决缺乏竞争、总体服务水平不高、捧着“金饭碗”却靠财政补贴等问题。

“集团现在拥有近2600亿元的国有资产，改革前，许多资产一直按多年前的建设成本计算价值，进入资本市场后，因为存量资产规模大，经营业务收益稳，引来金融机构争相合作。” 辽宁省交投集团董事长徐大庆介绍。辽宁省国资委统计，改革一年，辽宁新组建的首批7家省级企业集团合计实现营业收入323.4亿元，同比增长16.9%，实现利润11.6亿元，同比增长25.4%。

“改革后，事业单位的职能很明确，就是做好服务。” 辽宁省机构编制委员会办公室副主任赵海峰说，许多事业单位从原主管部门分离出来，跨部门组建大机构，过去承担的行政职能被收回到机关，实现政事分离、管办分离。

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 12 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)