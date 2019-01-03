“三管齐下”打好渤海综合治理攻坚战

本报北京1月2日电 （记者寇江泽）生态环境部、国家发改委、自然资源部近日联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》。2日，针对渤海综合治理攻坚战有关问题，生态环境部有关负责人回答了记者的提问。
《行动计划》明确，到2020年，渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到73%左右。“渤海综合治理，要统筹陆域、海域污染物排放控制和生态系统保护修复，减排、扩容两手发力。一方面注重源头防治，严格控制影响海洋环境的污染物排放，另一方面采取最严格的海洋生态保护措施，系统推进海洋生态保护与修复，提高海洋资源环境承载力。”该负责人表示。
为确保渤海综合治理3年时间明显见效，并形成长效运行机制，《行动计划》提出要以改善渤海生态环境质量为核心，在防治污染、保护生态、管控风险方面“三管齐下”。在防治污染方面，查排口、控超标、清散乱，监控入海河流和直排海污染源两类陆源污染物入海通道；在保护生态方面，注重守红线、治岸线、修湿地，坚决守好生态保护红线，抓住岸线岸滩这个生态保护关键区域，采取治理河口海湾、修复湿地及岸线等多种方式提升生态功能；在管控风险方面，查源头、排隐患、防风险，盯紧把牢各类风险源。
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