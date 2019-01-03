当前我国经济发展前景长期向好，但同时也遇到了一些前进中的问题：经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。转危为机，就必须变压力为加快推动经济高质量发展的动力。建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境至关重要。前不久召开的中央经济工作会议再次强调，要着力优化营商环境，深入推进“放管服”改革，促进新动能加快发展壮大。

营商环境比金子还珍贵。我国近年来不断优化营商环境，特别是以深化“放管服”改革为抓手，激发市场活力和社会创造力，促进经济高质量发展。

哪里发展环境好、营商环境优，资本和项目就流向哪里。放眼全球，营商环境是国际竞争力的重要指标。不久前，世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，中国营商环境从前一年的第七十八位跃升至第四十六位，提升了32位。事实上，无论是为了发展的需要，还是出于竞争的压力，优化营商环境已经是一票否决的必答题。

优化营商环境，“放管服”改革的关键在深化政府自身改革。做好“放”，就是要切实转变政府职能，把思路从管得“多”转为管得“好”，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。做好“管”，就是要强化事中事后监管。特别在今天，层出不穷的新产业、新业态、新模式既孕育着发展的新动能，也包含着不确定的潜在风险，因此监管上既不能放任自流，又不能削足适履，需要在包容审慎中帮助其成长壮大。做好“服”，政府就要转变观念，加强服务型政府建设，用政府的“辛苦指数”，换来企业的“发展指数”。从浙江的“最多跑一次”改革，到上海自贸区的负面清单，我们看到各地的“放管服”改革都正在重塑着政府和市场关系。

“放管服”也是一场刀刃向内的自我革命，改革的落地离不开党员干部的担当作为。在推进改革中，有人消极懈怠、固步自封，也有人背着思想包袱“为了不出事，宁愿不干事”。改革需要清除优化营商环境的“拦路虎”，需要各地健全容错纠错机制，用制度保障解除党员干部的后顾之忧，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。容错纠错机制既为大胆探索、勇于创新划出“安全区”，也给依法办事、规范用权戴上“紧箍”，这样的法治化营商环境才能让干部有定力、企业有信心。

营商环境就是生产力。必须认识到，经过高速增长阶段，我国经济已经转向高质量发展阶段，新旧动能的转换只能进、不能退。只有充分释放“放管服”的改革红利，为人民群众办事创业提供便利，才能有效激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力，有力支撑起经济社会持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2019年01月03日 19 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)