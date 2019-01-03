9家境外婴儿奶粉生产企业今年起禁入中国市场

根据海关总署对注册有效期截至2018年底的64家进口婴幼儿配方乳品境外生产企业开展延续注册工作的情况显示，经审核，55家企业满足延续注册条件，我国决定准予延续注册；另有9家进口婴幼儿配方乳品境外生产企业未递交延续注册申请，其注册资格予以注销。这意味着其2019年1月1日及以后生产的产品不得再进入中国市场。2019年1月1日前生产的产品，报关时保质期不足三个月的也不得进口。
据悉，此举是根据《中华人民共和国食品安全法》、《进口食品境外生产企业注册管理规定》执行的。
截至目前，2018年中国婴儿奶粉进口数据还未披露，但继续大幅增长是大概率。根据已经披露的2017年数据显示，当年中国从全球60个国家和地区进口255.7万吨、93亿美元的乳制品，比2016年分别增长13.3%和36.1%，是当年中国进口额增长最快的食品。2008至2017年的十年间，中国乳制品进口量年均复合增长率达21.5%。工信部消费品司司长高延敏表示，当前国内婴幼儿配方乳粉依赖进口的问题并没有发生根本改变。
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