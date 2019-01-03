原标题：去年北京保障性安居工程用地超额完成

原标题：去年保障性安居工程用地超额完成

本报讯（记者 陈雪柠）去年全市保障性安居工程用地已超额完成。记者昨天从市规划和自然资源委获悉，截至2018年12月底，本市共完成保障性安居工程用地417公顷，计划完成率为119%，超额完成年度总量任务；其中公租房、棚改安置房、定向安置房和中央军队用地等均超额完成。

同时，已供应及纳入“上市项目库”商品住宅用地共计732公顷，完成年度650公顷供地任务的113%。其中，共有产权住房用地207公顷，计划完成率为103%。

上市项目库是本市结合市场新形势创新建立的机制。把已基本具备供应条件的项目纳入库中，择机入市，可以防止项目扎堆入市造成市场波动。包括名称、区位、四至、规模及相关控规、规划条件等在内的入库项目信息及时向社会公布，引导市场预期。

据介绍，本市土地市场在2018年度供应约500公顷建设用地，其他纳入上市项目库项目和基本具备供地条件的250公顷用地将在近期择机推出。近期将要推出的用地中，有44%的商品住宅用地、62%的共有产权房用地位于朝阳、丰台和石景山等区。

12月29日，市规划自然资源委网站已公布近期本市土地交易市场将陆续安排出让的住宅用地，共34宗。其中，有11个共有产权住房项目，涉及朝阳区豆各庄、将府大环、东坝，丰台区青龙湖、首钢二通厂东区等地块，延庆区、昌平区、密云区也有地块入市。位于西五环内的首钢二通厂东区地块关注度较高，周边有地铁14号线，地理位置良好。

记者另悉，昨天部分区公布了保障房建设情况清单。其中，丰台区新宫的两处共有产权房分别在去年5月和去年6月开工；怀柔区怀柔镇张各长村共有产权房于去年5月开工，另两处棚改安置房分别于去年3月和去年10月开工；延庆区的两处共有产权房均已开工，另有一处集体土地租赁房项目计划今年上半年开工建设。

市规划和自然资源委相关负责人介绍，按照总规要求，本市进一步加大了顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等“多点”承接地区的住宅用地供应，推动实现区内职住平衡，同时为城六区人口疏解提供居住保障。针对生态涵养区，包括门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆及昌平和房山的山区，本市结合生态屏障和水源保护地的建设，提升供应地块周边品质。

此外，为了方便企业办事，相关领域营商环境持续优化。建立多规合一审批平台后，审批流程缩短，土地供应加快。竞买保证金收取比例由30%调整为20%，并对部分地块设置共用竞买保证金支付方式。土地招拍挂交易文件也已实现网上免费下载。

(责编：赵爽、杨曦)