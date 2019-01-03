房山处罚256台非道路移动机械 罚款总计128万元

原标题：房山处罚256台非道路移动机械
本报讯（记者 陈强）挖掘机、推土机等非道路移动机械，往往因维修保养不及时而存在超标排放的问题。为打好蓝天保卫战，减少排放污染，房山区环保局2018年度共检查非道路移动机械749台，对其中256台排放超标的机械进行了立案处罚，罚款总计128万元。
2019年，非道路移动机械检查依然是房山区环保局的重点工作之一。目前，房山区环保局已联合各有关部门召开了专项工作会，还与企业签订环保达标承诺书，确保在用的非道路移动机械排放达标。
房山区还将建立健全各行业非道路移动机械台账，对全区所有非道路移动机械逐一排查登记，每月按要求对全区的挖掘机、推土机、装载机等非道路移动机械进行汇总，建立并完善动态管理台账。同时强化达标检测，对非道路移动机械排放情况进行抽查检测，持续开展重点区域抽查检测专项行动。房山区交通局、住建委等部门，将在“吹哨报到”的机制下，采取入户检查方式，对全区建筑工地、物流园区等企业开展多次联合执法行动。
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