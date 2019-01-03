垄断扑尔敏原料药两家企业被罚没款1243万元

新华社北京1月2日电（记者赵文君）记者2日从国家市场监管总局获悉，近日查处一起扑尔敏原料药企业垄断行为案件，湖南尔康、河南九势两家涉案企业被罚没款共计1243.14万元。
扑尔敏作为原料药被广泛用于生产2000多种感冒和过敏类药物制剂，包括鼻炎片、维C银翘片等销量较大的常用药品。2018年6月，扑尔敏原料药短期之内价格快速上涨，导致部分药品停产，引起社会广泛关注。
2018年7月，国家市场监管总局对相关扑尔敏原料药企业立案调查。调查发现，河南九势制药股份有限公司是国内最大的扑尔敏原料药生产企业，湖南尔康医药经营有限公司自2018年以来获得扑尔敏原料药唯一进口代理资质，两家企业在扑尔敏原料药市场具有市场支配地位。2018年2月以来，在湖南尔康主导下，两家涉案企业密切联系，相互配合，实施了滥用市场支配地位行为，包括以不公平高价向下游经营者销售扑尔敏原料药；向下游经营者销售扑尔敏原料药时搭售相关药用辅料；以“无货”为由拒绝向下游经营者供应扑尔敏原料药，或提出缴纳高额保证金、将成药回购统一销售、提高成药价格并分成，变相拒绝供应扑尔敏原料药。这些行为导致扑尔敏原料药供应短缺、价格大幅上涨，部分下游厂商减产停产，损害了广大患者利益，产生了恶劣的社会影响。
涉案企业上述行为违反了反垄断法有关规定。国家市场监管总局于近日依法作出行政处罚，责令两家涉案企业停止违法行为；对湖南尔康没收违法所得239.47万元，处以上一年度销售额8%的罚款计847.94万元；对河南九势处以上一年度销售额4%的罚款计155.73万元。对两家涉案企业罚没共计1243.14万元。在接受反垄断调查后，两家涉案企业已主动整改，并恢复对扑尔敏原料药的正常供应。
国家市场监管总局反垄断局滥用行为调查处处长刘健说，目前，我国原料药领域垄断行为多发，导致下游药品涨价或短缺。市场监管部门将持续加强原料药领域反垄断执法，严厉打击垄断涨价等各类垄断行为，坚持从快、从重处理，维护原料药市场公平竞争秩序，保护相关经营者和广大患者的合法权益。
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