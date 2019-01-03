涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪 权健被公安机关立案侦查

本报天津1月2日电 （记者朱虹）自“权健事件”联合调查组进驻以来，经过调查取证，事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则，相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪、虚假广告犯罪进行立案侦查。
据联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪、虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。
联合调查组有关负责人表示，天津始终坚持以人民为中心的发展思想，对人民的健康高度负责，合法的依法保护，违法的坚决打击，违规的取缔整治，绝对不允许打着直销的旗号干传销的勾当。对于违法违规行为，要严厉打击、严厉查处、绝不手软。
即日起到3月31日，天津在全市开展打击、清理、整顿保健品乱象专项整治行动，将欺诈、虚假宣传、夸大宣传等保健品违法行为作为对象，通过专项整治行动，规范保健品市场秩序，维护消费者合法权益。
专项行动以社区、城乡接合部、乡镇、村居为重点区域，以具备开办讲座条件的经营单位及酒店、会所、活动中心为重点场所，重点关注老年人保健品及广告宣传中存在的虚假、夸大等突出问题，还将通过热线电话和官方网站等及时回应并处理消费者投诉，举报有奖。
《 人民日报 》（ 2019年01月03日 08 版）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】