从网络热词看生活热度

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不久前，国家语言资源监测与研究中心发布了“2018年度十大网络用语”。与2017年相比，入选的热词完全不重样。也许流行一时的热词并不能在我们的语言文字中沉淀下来，但一些紧贴年轻人的热词，能展示出对生活的热爱。
网络的魅力或许正在于通过你与我、我与他的信息交互，使诞生于角落的新事物扩散开来，从小众抵达大众。愈来愈多的网络用语将网络内部的话语体系进一步推向网络之外，促成人群之间的理解、交融，也让人窥见时代面貌的一个侧面。其实，不管热词从什么领域产出，既然成为热词，也都呈现着生活、影响着生活。所有的热词都既是生活的产物，也是生活的因素。不同热词其背后各有所蕴含的价值理念，也都折射着不同的心态。
面对这些热词、这些生活态度，我们可以根据不同情境进行取舍、组合，使我们的精神状态能得以调适，在遭遇生活的坚硬时更富于弹性。当然，我们也可以跳出榜单，选择属于我们自己的热词，用独立的生活态度过上自己满意的日子。无论怎样，让自己有一份对生活的态度，活出自己的精气神，这或许是网络热词带给我们的最重要的启示。
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