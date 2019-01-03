商品房买卖合同网签备案不获批准、申请消防用水被拒、四星以上高级酒店不再是“想住就住”…… 随着2018年福建省失信被执行人联合惩戒平台正式全面建成，失信的成本变得更加高昂：只要上了人民法院失信“黑名单”，将受到来自省内100家部门的联合惩戒，办理招投标、政府采购、出入境、行业许可等事项受到限制或禁止。
一组数据显示：自上线以来，平台自动查询、比对失信被执行人784万多次，拦截、限制、惩戒失信被执行人13.49万多次，有20万多被执行人慑于强大压力自动履行法定义务。
2018年8月，当福建省石狮市人民法院执行法官洪彦伟在银行工作人员的配合下，打开被执行人蔡某名下的银行保管箱时，近百件金饰呈现眼前，着实把通过网络同步观看执行直播的网友给惊呆了……
像蔡某一样有钱不还的“老赖”，洪彦伟在工作中没少与他们“短兵相接”。“长期以来，一些‘老赖’拒不主动履行法院生效判决，豪车照开、别墅照住，子女还就读着收费高昂的私立学校……对于‘老赖’的种种‘任性’，群众怨声载道。”
福建高院副院长林玫瑰说，“只有在全社会形成限制、压缩失信被执行人经济和社会生活空间的信用惩戒机制，建立健全完善的社会信用体系，才能从根本上有效解决‘执行难’问题。”
作为福建全省社会信用体系建设牵头部门，福建省发改委全力推进“福建省失信被执行人联合惩戒系统”建设。福建省发改委副主任张福寿介绍，2017年8月，该系统率先在全国投入试运行。省国土厅、省住建厅等6家联动单位率先将业务系统对接纳入联合惩戒平台。经过一年多的建设，截至目前，共有65家省直或下属单位完成自动对接，省直其他35家联动单位均以账号的方式登录平台，通过人工方式反馈落实惩戒情况。
2018年9月，林某到福州市不动产登记和交易中心准备办理房产证登记，遭遇系统“拦截”。工作人员告诉林某，因未履行法院生效判决，申请不能获批。林某只得主动联系福州市鼓楼区法院，将拖欠款悉数还清。
百家部门共同打造的联合惩戒平台惩戒手段多元、对接方式灵活，重拳砸向失信被执行人。在福建高院设计的执行联动机制架构下， 失信企业或者个人被纳入“黑名单”后，各类惩戒接踵而来：不仅在投融资、取得政府供应土地、出入境、注册新公司、招投标、政府采购、安全许可等方面被政府有关部门依法予以限制或禁入，甚至在某些领域的从业任职资格、资质审核都将受限制。可谓是“一处失信，处处受限。”
《 人民日报 》（ 2019年01月03日 19 版）
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