抢票加速包不能异化为“智能黄牛”
据媒体报道，随着2019年春运火车票的开售，一年一度的春运抢票季即将拉开序幕。面对短时间的集中客流，热门地区的车票依旧十分抢手，这也为不少第三方抢票软件提供了施展拳脚的空间。比如，不少抢票软件都提供了诸如VIP加速包、好友助力等抢票服务，号称能够优先出票。
继前些年火爆一时的抢票软件之后，如今抢票加速、助力小程序几乎无群不入，亲朋好友们送出的一个个加速包、助力包貌似一点一滴地提升了抢票成功的概率，缓解了购票者的压力和焦虑，但实际上，抢票加速包依然难以保证抢票成功率，通过种种途径获得了几十个加速包、拥有超过80%甚至90%预估抢票成功率的人抢不到票的情况，比比皆是。
由于抢票加速信息不透明、不对称，所谓的预估抢票成功率往往不靠谱，只是软件运营商的自说自话，进而借势忽悠消费者掏腰包碰运气。同时，一些付费抢票软件并不提前告知或提示消费者相关付费信息，系统默认增加抢票套餐、购买一定数量的加速包，从而进行搭售或捆绑销售，消费者购票时间仓促，很容易在不知情的情况下进行额外消费。显然，如此捆绑销售行为已经侵犯了消费者的知情权、自主选择权和公平交易权。一些抢票加速包还潜藏恶意应用，消费者可能遭遇被恶意扣费、隐私泄露等风险。
对于抢票加速的性质，法律尚未明确，但有法律界人士认为，抢票加速与买票插队一样，本质上和传统的倒卖车票行为没有区别，只不过是利用了互联网的智能手段。抢票加速不仅可能损害抢票者的合法权益，对其他购票者也不公平。
抢票加速包不能异化为“智能黄牛”。市场监管部门等应积极介入对抢票软件市场的监管，划出抢票加速助力行为的标准和底线，防范遏制恶意抢票、炒票、囤票行为，畅通投诉渠道，全力维护消费者合法权益。
铁路部门应进一步优化官方售票服务，给消费者提供购票便利，及时更新车次、余票、退票等票况信息，保证票况信息与消费者的购票需求实时对接，充分满足消费者的知情权、选择权。12306最近推出了“候补购票”措施，消费者可以在12306平台预先登记购票信息并支付预购票资金，如果有退票、余票，系统将自动抢票，不仅为消费者节省了抢票等待时间，也能保障消费者的资金安全。“候补购票”实际上也是一个官方版抢票加速包，期待铁路部门今后丰富加速包的数量和种类，提升加速包的质量，确保每个消费者都能获得加速包，都能获得购票便利和实惠。
李英锋
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