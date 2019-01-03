原标题：苹果价格站上近5年高位贸易商压货惜售 为啥这么火？

苹果也疯狂！价格站上近5年高位！贸易商纷纷压货惜售，为啥这么火？

2018年春季，在苹果生长的盛花期，像甘肃、陕西、山西和河北这样的主产区出现大面积低温冻害天气，造成大幅减产。

随之而来的2018年秋季苹果收购价格大幅上涨，以直径在80毫米的红富士苹果为例，全国批发均价超过4.6元，这样的价格也是近五年来的高位。

元旦过后春节临近，那么苹果的价格走势又将会如何呢？

减产预期兑现 苹果价格高涨

侯仲峰是陕西省渭南市白水县的果农，他告诉记者，2018年家里的16亩果园，一共收获近3万斤苹果，相比上一年减产了一半还多，不过令他欣慰的是，目前这些苹果全部卖了出去，而且价格是他种苹果二十多年来卖的最高价。

据侯仲峰介绍，除了价格卖得高，卖的速度也是超过他想像，2018年十月初苹果采摘后，还没出地头就卖完了，而往年基本要到下一年六七月份才能全部卖完。

中国果品流通协会的统计数据显示，2018年全国苹果产量预计在3200万吨左右，相比2017年减产1000多万吨。

产量的大幅下降，带来了价格高涨，2018年秋季，新果下树，收购价格就冲到高位，以直径在80毫米以上的红富士苹果为例，2018年10月份收购均价在每斤4元钱以上，同比涨幅超过30%。

到了2018年12月份，收购均价涨至每斤4.3元左右。

国元期货有限公司董事长 洪明：气候发生比较大变化，所以导致产量降低很多。2018年以来，这个整个价位一直在高位波动，就没有下来。

入库率五年来最低 贸易商压货惜售

受去年初天气的影响，苹果的产量有所减产，再加上优质苹果不多，所以市场价格一直是高开高走，虽然价格上去了，但是销量却和往年相比，减少了许多。目前全国苹果的入库量也是五年来最低点，由于看好后市行情，很多贸易商也出现压货惜售。 在陕西省渭南市白水县一家大型苹果贸易企业，负责人告诉记者，2018年由于苹果大幅减产，他们从9月中旬就开始抢收苹果，相比往年提前了至少半个月，然而即便是这样，他们现在的苹果库存也只有9000多吨，比往年减少了一半还多。

陕西省白水县盛隆果业有限责任公司董事长 侯保智：往年入库，基本上就是2万吨。这应该是我们这里，15年之内，2018年是最低的。

据了解，冻害天气不仅影响了苹果产量，同时也影响了苹果质量，导致入库量减少，一般情况下，只有质量好的苹果才能入库。

数据显示，2018年全国苹果入库量约为600多万吨。相比前几年的1000万吨左右，至少减了400万吨，这也是五年来入库量最低的水平。库存大幅下降，苹果价格高涨，销量也比往年少了很多。

苹果市场交易冷清，销量不及往年，一方面是由于2018年苹果价格高涨，减少了一部分消费，另一方面，也有贸易商看好后市行情，惜售压货。

陕西省白水县康丰果业有限责任公司董事长 石刚：对于我们来说，大家都想往后再压一压，再拖一拖，看能不能还有个好的价格。

陕西省白水县盛隆果业有限责任公司董事长 侯保智：我觉得要涨价的话，应该在2019年四五月份之后，直径80毫米都能涨到每斤七元钱。

苹果期货一年间 改变定价模式促进产业升级

实际上苹果价格高涨，在期货上就有所体现，主力合约从2018年5月初的8000元/吨左右，到9月份一度上涨超过12000元/吨。业内人士认为，苹果期货上市一年多以来，对产业链上下游带来了一定的影响和变化。

陕西华圣果业集团是国内规模较大的苹果贸易企业，它的负责人介绍，在以往的苹果收购季节，由于市场透明度不高，苹果收购价格主要是在贸易商和果农的博弈中逐步形成，及时性和准确性不足。2018年苹果秋收，由于减产带来市场变化较大，但是价格却不乱。

陕西华圣企业股份有限公司果业公司总经理 彭小强：过去的价格是不透明的，整个行业这个价格，每年收购时比较乱。但是2018年10月份收购，大家都围绕盘面价格售出，我觉得这种定价模式比较透明了。

此外，在苹果期货上市前，贸易商等对苹果分级多依靠主观判断，容易造成同一批苹果品质各异，影响苹果的整体价值。在苹果期货上市后，市场各主体逐渐重视苹果的标准化分级。通过自动化筛选设备，苹果的大小、表面的伤痕、糖度等，甚至是不是有霉心病都可以检测出来。

海升集团总经理 王辉：全产业链上的企业，不管是冷库还是物流企业，都会提高自己管理的水平和技术标准。因为交割标的物，对冷库对物流方面的结果性的指标都能体现出来。你存不好，硬度一降低，到时候成为不了交割品了。

而苹果期货通过搭建资本与产业对接，一方面可以有效帮助果农和企业规避风险；另一方面，也可以通过淘汰落后的技术、理念、方法，引领产业升级。

郑州商品交易所农产品部副总监 吕保军：保险公司可以利用期货市场对冲它的价格风险，从而开发出适合于农民使用的价格保险。

陕西省果业管理局副局长 范海龙：给苹果在商品属性以外增加了一个金融属性，让更多的社会资本关注于这个产业。

(责编：赵爽、杨曦)