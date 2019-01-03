迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆

“我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。

时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5年，面对改革攻坚和突破升级进程中的种种困难，中国经济迎难而上、爬坡过坎、行稳致远，脉动依然强劲，成绩依然亮眼。

高铁规模跃居世界第一、十送“北斗”创新世界纪录、港珠澳大桥通车……多少奇迹尽在神州大地。国内生产总值从2013年的54万亿元增加到2017年的80多万亿元，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右，人均GDP超过8000美元……经济指标实打实的稳中有进。

宝剑锋从磨砺出，新改革时间，中国经济能迸发出巨大活力，与中国主动扩大开放进口走向世界，同时打开大门欢迎世界走进中国密不可分。

家有梧桐自引凤 经济发展格局新

外商投资准入负面清单长度缩减至48条，营商环境在世界总体排名比2017年上升32位，关税总水平降至7.5%……十八届三中全会以来5年间，中国扩大开放打出组合拳，诚意满满。

组合拳第一招，外商投资准入负面清单持续“瘦身”。

2013年，我国公布第一份外商投资准入负面清单，开启了“准入前国民待遇加负面清单”管理制度的实践。2018年6月，最新版的负面清单发布，大幅放宽外商投资市场准入，清单长度缩减至48条。分析可见，从2013版到2018版，负面清单持续“瘦身”，特别管理措施缩减76.3%，其中禁止类缩减36.8%；特别管理措施所涉及的行业大类（领域）从57个减少到32个，缩减43.9%。

持续“瘦身”的负面清单，给外商投资吃下了“定心丸”。2018年7月中旬，多个投资中国的协议相继签署。德国巴斯夫集团和广东省政府签署合作文件，巴斯夫将在广东考察建立一个总投资额达100亿美元的一体化生产基地；宝马集团和华晨集团签署协议，宝马将在中国建设面向全球市场的新能源汽车生产基地；上海市政府和特斯拉公司签署合作备忘录，特斯拉首个海外超级工厂将落户上海……越来越多的跨国企业正来到中国这片投资沃土发掘新的商机。

组合拳第二招，营商环境不断优化。

优化营商环境，中国一直在行动。近年来，中国对标国际通行规则，大力营造竞争有序的市场环境、透明高效的政务环境、公平正义的法治环境，保证各类所有制经济主体平等使用生产要素，公开公平公正参与市场竞争，同等受到法律保护。2018年10月末，世界银行最新发布的《2019年营商环境报告》显示，我国营商环境总体评价在190个经济体中位列46位，较上一年上升32位。这是该报告发布以来中国获得的最好名次。

UPS在中国的国际转运中心位于上海浦东新区，UPS中国区总裁彼得斯·哈罗德表示，上海市这几年推出的很多改善外企营商环境的措施对物流企业和外贸企业都是极大利好，比如关检合一、单一窗口、报关无纸化等措施，优化了通关流程，推进了口岸提效降费。“我们在和各级政府部门沟通过程中，发现他们很乐于为企业提供服务，提升营商环境。随着基础设施、政策法规和行政效率的进一步改善，中国的营商环境正越来越适合长期投资。”哈罗德说。

组合拳第三招，降低关税、主动扩大进口。

近年来，我国多次降低进口商品关税，特别是消费品进口关税。2018年7月1日1449个税目商品迎来降税，11月1日起，再次降低1585个税目的进口关税。调整后，我国关税总水平从9.8%降至7.5%；进口关税的税级从57个精简为45个，减少约21%。

我国对跨境电商的支持力度不断加大，为许多国外企业进入中国提供了机遇，也给老百姓带来了实惠。“有了跨境电商，买进口商品更方便了。”上海浦东新区某金融企业员工李涵经常购买进口商品，其中多数是买给6岁儿子的日用品和零食。6年前，李涵儿子刚出生，买奶粉成了一件麻烦事。“只要有身边的同事出国，就要请别人帮忙带。由于奶粉罐占用空间大、重量也不轻，每次开口求别人总觉得不太好意思。”李涵说。随着我国不断调降进口消费品的关税，越来越多像李涵一样的消费者同时享受到购买进口商品的便利和实惠。

一枝独秀不是春 自贸区多点开花

为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，2013年9月上海自贸试验区挂牌设立。2015年，广东、天津、福建自贸试验区相继挂牌；2016年，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸试验区向纵深推进；2018年，海南自贸试验区开启“全域性”探索……

从最初的“一枝独秀”到今天的“多点开花”，我国自贸试验区数量已达12个，形成了东中西协调、陆海统筹的开放格局。5年来，自贸试验区的建设不仅大大促进了当地经济发展，而且在负面清单管理、服务业对外开放、“证照分离”改革等多个对外开放重点领域进行了成功探索，形成了一批宝贵经验并推广到全国。

“做生意要讲究效率”——英特尔大连公司对自贸试验区的效率体会颇深，公司有关负责人介绍，得益于各类措施，英特尔货物流转速度提升20%，出入区单量呈几何倍数增长。“海南建设自贸区太棒了，这样我们外国企业更容易把商品带到海南，带到中国。”澳大利亚伍尔沃斯集团有限公司国际业务部总经理布赖恩·牛顿说。

截至2018年9月底，各自贸试验区累计新设企业约56万家，外资企业3.2万家，以不到全国万分之二的面积，吸收了12%的外资，创造了12%的进出口。2018年前三季度，全国自贸试验区（不含海南）进出口累计2.4万亿人民币，占我国外贸22.28万亿元的10.77%，同比增长14.03%，增幅高于同期全国外贸进出口4.13个百分点（全国外贸增长9.9%）。

“瞄准难点，解决痛点”是自贸试验区改革的主要特点。“2015年办一张公共卫生场所许可证，花了整整20天；今年同样是这个证，当天就能办结。”上海一家酒店集团的政府事务总监在办证时感慨。上海自贸区和浦东新区2016年初在全国率先试点“证照分离”改革。2018年9月中旬，国务院常务会议部署在全国有序推开“证照分离”改革。

2018年11月23日，自贸试验区再迎重磅利好，国务院发布《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》。围绕自贸试验区建设发展需要，在营造优良投资环境、提升贸易便利化水平等方面，加大改革授权和开放力度，给予政策扶持，体现特色定位，提出了53项切口小、见效快的工作措施，着力打通有关工作的“堵点”和“难点”，以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。

“我们将紧紧围绕打造新时代改革开放新高地的目标，积极推动自贸试验区在重点领域和关键环节改革创新，探索中国特色自由贸易港的建设，进一步压减外商投资负面清单。”商务部新闻发言人高峰表示。

同舟而济求共赢 国际魅力与日增

“中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与。”正如习近平总书记所言，十八大以来，中国不仅是经济全球化的积极参与者，更是经济全球化的积极推动者。

应对金融危机后全球经济增速放缓， 2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，顺应全球治理体系变革的内在要求，彰显同舟共济、权责共担的命运共同体意识，为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。

“一带一路”倡议提出5年来，朋友圈持续扩大。仅2018年就有50多个国家和国际组织与我国签署“一带一路”合作文件，签署文件总数达到140多个。中国同“一带一路”相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造20多万个就业岗位。

由中企承建的沙迦拉化肥厂自2015年投料生产以来，累计为孟加拉国节省4亿多美元外汇支出，当地员工布鲁瓦感慨：“中国公司改变了我的命运”。中企与文莱企业共同承建的乌鲁都东水坝项目于2018年11月正式验收。当地媒体报道称，根据文莱“2035宏愿”，该项目不仅极大疏解当地的洪涝灾害，还为都东县和摩拉县提供长期、可靠的水资源，并将满足斯里巴加湾市未来发展规划所需的饮用和工业供水需求，将惠及25万文莱民众。

类似的事例不胜枚举。近年来，以具体行动参与、支持“一带一路”建设已成为国际社会的“热现象”。从中巴经济走廊到中缅经济走廊，从中老铁路到中欧班列，从比雷埃夫斯港到汉班托塔港，从互联互通建设到产业园区合作，一大批“一带一路”重点合作项目全面推进。“一带一路”框架下开展的第三方市场合作也在欧亚非大陆积极展开。

2018年，中国更是多次向世界阐述以构建开放型经济、坚持全球化和自由贸易、倡导多边主义和国际合作为基调的中国方案和倡议。在4月举行的博鳌亚洲论坛上，中国宣布将大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口。11月举办的首届中国国际进口博览会，吸引了172个国家、地区和国际组织，3600多家企业参展，40多万名境内外采购商到会洽谈采购，成交额达578亿美元。

“改革开放给中国带来的变化令人惊叹”，很多曾多次访问过中国的国际人士纷纷感慨。《苏里南时报》总编辑阿利里奥·波尔斯布鲁克认为，当前中国正在全面实施外国人才签证制度，在商业活动、人力资本、文化体验等各个方面，已经与世界接轨，中国正在变得更加开放包容。日本庆应大学经济学部教授大西广表示，2018年宣布扩大开放的一系列新的重大举措，表明了中国坚定不移深化改革开放的立场，发出了改革开放再出发的响亮声音。美国前助理国防部长、前驻华公使傅立民则强调，在当前有些国家贸易保护主义抬头的背景下，中国坚持走开放之路的世界意义更加突出。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”习近平总书记的讲话，掷地有声、意蕴深远。这既是改革开放成功经验的回响，又是十九大开局之年的宣言。

过去5年来，中国经济迎难而上迈出了新步伐。未来，按照党的十九届三中全会要求，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，中国必将推进更高水平的对外开放，续写中国梦新篇章。

(责编：仝宗莉、杨曦)