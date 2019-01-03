为企业进出口业务提供精准服务
海关企业协调员正式上岗
本报北京1月2日讯 记者顾阳报道：新年上班第一天，北京地区175家海关高级认证企业都收到了一份特殊的“礼物”——为企业进出口业务提供“量身定制”精准服务的海关企业协调员正式上岗，这标志着海关服务高级认证企业又一项优惠措施的落地实施。
据悉，海关高级认证企业是经海关认证的具有较高信用状况、守法程度和安全水平的企业，作为中国海关与国外海关签署AEO协议的互认企业，能享受到双方海关提供的便捷通关措施。企业协调员制度的设立，旨在协助企业更加便捷高效地办理海关业务。
北京海关企业管理处副处长郝海辰告诉经济日报记者，企业协调员均为海关选派并经培训的海关专业人员，持有《企业认证专业资质》上岗证书，接受由海关设立的关企合作委员会管理。企业协调员将为企业提供多个服务事项，既有海关政策、法律法规咨询服务，也可协调解决企业办理海关业务时的疑难问题，同时指导企业规范改进业务流程，征询对海关管理工作的意见与建议等。
中国建筑股份有限公司是一家大型对外承包工程企业，海外项目所需大部分物资设备均由国内组织采购，采购数量巨大、种类繁杂。该公司海外事业部执行总经理李树江表示，强化规范申报能力，提高出口申报通关效率，是保证项目按期履约的关键因素，需要海关给予及时的指导和帮助。
据统计，截至2018年12月份，北京地区海关注册企业6.9万余家中，海关高级认证企业有175家，占注册企业总数的0.25%，其进出口额占全部注册企业进出口额的48.23%，纳税额占全部注册企业纳税额的49.74%。目前，企业协调员管理制度已实现对北京地区全部高级认证企业的全覆盖。
顾阳
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