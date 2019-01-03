原标题：抢票加速包就是穿了马甲的黄牛？言重了

代购火车票服务或许不是最佳的状态，但却是现实的次优选择。

每到临近春节，火车票就会成为一个话题。最近，有文章认为，抢票加速包，或者更实质地说，付费抢票就是穿了马甲的黄牛。这种说法似是而非，它或许适合大多数人的朴素直觉，但不符合客观理性的分析。

抢票软件有现实需求

先从法律角度来看。

在售票非实名制时代，黄牛买到票后，在加价出售的时候是售给不特定的人的，价高者得；低买高卖，且卖给不特定的人。这两个条件同时成立，就称之为“贩”，也即黄牛。

在实名购票时代，代购者先需要拿到消费者的授权，也即拿到身份证号，才能以消费者的名义买票。代购者买到票之后，也不能像黄牛那样，任意卖给不特定的人，只能卖给特定的人。所以，在法律意义上，这只是代购。

从法律角度谈完了程序正义，再从经济角度来分析下实质正义。有人认为付费抢票扰乱了市场规则，但何谓市场？何谓市场规则？这就涉及租、寻租、租值耗散这些概念。

所谓“租”，是指“为生产要素所支付金额与为得到使用该要素所必须支付的最小金额之差”。简单来说，就是供不应求的时候，黑市价格与国家规定的价格之间的差异。

有了“租”就有“寻租”，通常指官商勾结，获得利益。比如，实名售票之前，铁路内部员工与黄牛之间的勾结。有时候，“租”会导致所有人都得不到，这时候，排队等候就是经济学家约拉·巴泽尔所说的一种替代机制。不过，排队花费了时间，却不创造价值，只会带来痛苦，这种现象被称为“租值耗散”。

租值耗散的形式并非只有排队一种。非实名制的时候，是托人开后门、彻夜排队；网络实名订票的时代，又是另一种形式，即需要眼疾手快等新困扰。

一言以蔽之，供不应求，必有黑市；租值耗散，必有痛苦；不想费力，必然花钱。

抢票软件是次优选择

正因为有些人没考虑这些深层次的市场规律，依据朴素的直觉，所以才会觉得代购扰乱了市场秩序，不符合市场规则。比如上述文章，想说的无非是花钱就是不公平的。这恰好违背市场规律。

春节返家这件事，最好的状态是火车很多、飞机很多，人人都能在临近春节的两天内返家。但铁路不可能以高峰时期为目标来建设运力，否则，在平时会亏得很惨。所以，最优是不存在的。

次好一点的情况，是12306用全国所有乘客实名抽签的办法来分配票。

如果不能抽签，再次优的情况，就是各大平台的代购服务了。

代购服务显然比分散的黄牛代购要好，首先，更安全。大平台不用担心资金、不用担心骗子、不用担心漫天要价。

其次，规模化的代购更加便宜。只需花几十块，甚至只需要转转群，让别人帮自己加速。平台当然得到了一些额外的引流好处，而消费者相当于把自己的价值变现，这是双赢。

代购抢票填平技术鸿沟

如果说，这些都是市场带来的效率，那花钱会带来公平吗？

毋庸讳言，我们这个时代仍有数字鸿沟。网络售票出现之时，熟悉电脑的年轻人，比不熟悉电脑的老年人、进城打工的农民等，更具有优先权。代购的费用即便是对最底层的打工者而言，也不贵。只需花几十块，就可以填平数字时代的技能鸿沟，老农和程序员、熟悉电脑的年轻人等站在了同一位置。那么，这是更公平了，还是更不公平？

大家只能在12306上抢票，就公平了吗？比如，12306现在推出了候补票制度，虽然不收费，但是按登记时间先来先得。这就要求乘客必须在某个时间守候，抢到最靠前的位置。这就是所谓的租值耗散。老农要找一个人特定时间帮他，这就难多了。而白领，你要他在特定时间守着电脑与手机，恐怕他还是愿意花一杯星巴克的钱。这就是效率的提升。

所以，虽然一般来说，效率与公平这两个概念常有冲突，但在火车票代购这个事上，公平与效率是同时提升的。其深层的原理就是，市场弥补了租值耗散，在赚钱的同时，提升了消费者的福利与公平。消费者虽然不明白这一点，但总会用脚投票。所以，各大平台的代购服务，迅速把分散的代购挤出了市场。

实际上，代购这种形式，除了收费，与全民抽签并无区别：不管你懂不懂电脑，是否眼疾手快，大家登记好自己的需求，等待结果就好。几十块钱就抹平了全民差别，这或许是最廉价的公平。

代购火车票服务或许不是最佳的状态，但却是现实的次优选择。而我们都知道，通向一个更坏局面的道路，往往是那些朴素的美好愿望铺就的。

□刘远举（上海金融与法律研究院研究员）

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