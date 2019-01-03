原标题：苹果商店存多款"查开房"App售30-50元 用户:骗钱

多名用户向中新经纬客户端反映，苹果商店(App Store)存在多款疑似可查酒店开房记录的付费App，价格30元-50元不等，并声称“海量数据安全可靠”“最新数据一键查询”“一目了然 如假包换”。

上述文字介绍配合着App截图，给用户的感觉是这些App具备在线查询开房记录的功能，甚至可以查询别人的开房记录，事实真的如此吗？

截图来源：App Store

中新经纬客户端在苹果商店输入“酒店开房”四个字，随即出现了五款与“酒店开房记录查询”相关的App，均需付费下载。这些App均用鲜明的图片、文字向用户传递着“海量数据”“信息精准”“精准到人”等信息。其中一款名为“酒店开房记录和查询”的App已经有1700多条评论信息，将这些评论“按最有帮助排序”，几乎全是正面好评；不过“按最低评价排序”，中新经纬客户端注意到，不少用户评价此App是“骗子”“骗钱”“只能查自己手动输入的信息”。

App开发者则对以上信息回复称，APP并非骗人，描述里有详细的功能说明，觉得买错了可以退款。

开发者声称的“功能说明”实际上为一段英文介绍，大意是这是一款个人开房记录管理App，尤其适用于经常出差的商旅人士，用户的数据只在本地保存，App不会将用户的数据上传至任何服务器。

中新经纬客户端随后选择了两款App进行付费下载。两款App的页面设计均非常粗糙，用户需要手动输入自己或他人的开房信息，包括姓名、城市、酒店名称、开房时间等，并选择保存。保存后，在查询处输入姓名等检索信息后，即可得到相关人员的开房信息。

截图来源：App Store

对于开发者给出的解释，用户王超(化名)表达了质疑。“App下载页面整体的图片、文字介绍向我们传递的信息是这是一款可以查询开房记录的应用，没有丝毫个人信息管理的概念，开发者说的详细的功能说明是一段英文说明，这对不具备英语阅读能力的用户来说毫无意义。”王超说。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧对中新经纬客户端表示，通过描述，上诉App确实存在诱导用户付费下载的嫌疑。“宣传语没有明确提及App的功能，而是利用了一部分用户的窥私心理，误导其下载。这种情况下用户可以考虑向苹果商店投诉。” 李俊慧说。

不过需要指出的是，查询“开房记录”这种行为侵犯公民隐私权，属于违法行为。中国互联网协会法工委副秘书长胡钢在接受中新经纬客户端采访时也表示，依据我国刑法规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，最高可处七年以下有期徒刑，并处罚金。

(责编：赵爽、仝宗莉)