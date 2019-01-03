铁路固定资产投资将保持强度规模 2019年确保投产新线6800公里

经济日报-中国经济网北京1月2日讯（记者 王轶辰）中国铁路总公司2日召开工作会议，明确了2019年铁路主要工作目标：运输方面，国家铁路完成旅客发送量35.35亿人次、同比增长7%，货物发送量33.68亿吨、同比增长6.6%；投资方面，全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。

中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福表示，2019年，铁路总公司将深入实施货运增量行动、客运提质计划、复兴号品牌战略3大举措，持续提升铁路运输服务和经营管理水平。

深入推进货运增量行动。继续加大西煤东运、北煤南运力度，全力承接港口疏港物资公转铁运量，大力发展集装箱多式联运业务，实现全年货运增量2.5亿吨，集装箱、商品汽车和冷链物流运量同比增幅分别达到15%、10%、10%以上。

深入落实客运提质计划。加强站车一体化管理，打造全国铁路市场研发、客票销售和旅客服务三大中心。推动一日一图常态化，开发以复兴号为引领的系列化客运新产品。

深入实施复兴号品牌战略。持续扩大复兴号开行规模和覆盖范围。到2019年底，投入运用的复兴号达到850组。加大时速350公里、250公里、200公里、160公里复兴号系列产品研发和产业化运用力度。

川藏铁路有望在2019年三季度末具备开工建设条件。“中国铁路总公司将高起点、高标准、高质量推进川藏铁路规划建设，加强勘察设计组织工作，加大环保、土地、地震等专题研究和前期工作力度，确保全线可研在2019年二季度完成，并在三季度报批。同步深入展开重点控制性工程初步设计，力争在2019年三季度末具备开工建设条件。”陆东福透露。

股份制改造方面，铁路总公司将提出股份制改造系统建议方案。进一步扩大优质存量资产债转股、股权资本上市融资和吸引增量资本直接投资比重，切实降低资产负债率；通过多层次、多渠道的股份制改造，理顺控股投资公司与资本运营公司的权责与管理关系；探索多元投资、股权监管与专业化经营管理优势合作互补、优化资本经营效率效益的实现形式，增强国铁资本的影响力和控制力。

2019年，中国铁路总公司将强化铁路科技创新，巩固扩大中国高铁技术领先优势。持续推进复兴号系列化动车组研制和试验考核，加快智能型复兴号动车组研发进度，满足北京冬奥会运输需求。持续深化高铁智能建造、智能装备、智能运营等关键核心技术攻关，构建覆盖核心技术、关键装备、集成应用与标准规范的系列成果体系和成套解决方案。大力推进引领性关键技术攻关，着力打造新一代高速动车组平台，研发更安全、更环保、更节能的新一代复兴号。

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